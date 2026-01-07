HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có vấn đề về sức khỏe, cần được nghỉ ngơi

Yến Anh

(NLĐO)- NSND Quốc Khánh gặp vấn đề về sức khỏe cần được nghỉ ngơi. Đây được xem là nguyên nhân khiến ông không thể tham gia Táo Quân 2026.

NSND Quốc Khánh gắn bó với vai Ngọc Hoàng của chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" hơn hai thập kỷ qua. Ngày 7-1, mạng xã hội xôn xao thông tin NSND Quốc Khánh gặp vấn đề về sức khỏe cần được nghỉ ngơi. Lý do này được cho là ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất "Táo Quân" 2026.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có vấn đề sức khỏe, cần được nghỉ ngời - Ảnh 1.

NSND Quốc Khánh gắn bó với vai Ngọc Hoàng của chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân"

Theo đánh giá của nhiều nghệ sĩ, Quốc Khánh là nhân sự chủ chốt của chương trình, nếu thiếu vai Ngọc Hoàng thì sẽ không ra Táo Quân. Cách diễn đặc trưng của Quốc Khánh khó ai bắt chước nên không thể thay thế vai diễn của ông ở thời điểm này.

Vai diễn Ngọc Hoàng của NSND Quốc Khánh gây ấn tượng đặc biệt với khán giả qua mỗi mùa "Táo Quân". Nam nghệ sĩ có cách diễn dí dỏm nhưng  sâu sắc, khiến vai Ngọc Hoàng trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Ông cũng là người duy nhất gắn bó với "Táo Quân" xuyên suốt hơn 20 năm, kể từ năm 2004, ông giữ vai trò "cầm cân nảy mực" nơi Thiên đình.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có vấn đề sức khỏe, cần được nghỉ ngời - Ảnh 2.

Vai diễn Ngọc Hoàng của NSND Quốc Khánh gây ấn tượng đặc biệt với khán giả qua mỗi mùa "Táo Quân"

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, đã gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 4 thập kỷ. Ông tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970.

Khác hẳn hình ảnh Ngọc Hoàng quyền lực trên sân khấu, ngoài đời NSND Quốc Khánh có cuộc sống giản dị, kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi trả lời phỏng vấn. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, ông sống một mình trong căn phòng nhỏ tại thủ đô.

NSND Quốc Khánh từng tham gia nhiều tác phẩm như "Áo lụa Hà Đông"," Người đá lạc đội hình", "Cuộc chia tay tháng 6". Năm 2006, ông giành giải Cánh diều vàng cho vai diễn trong "Áo lụa Hà Đông".

