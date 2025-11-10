"Ngọc nữ bolero" Tố My trở lại sau biến cố sức khỏe

Tố My trở lại sau bạo bệnh

Xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha, Tố My khiến hàng nghìn khán giả Việt tại Nhật Bản xúc động khi cất giọng hát ngọt ngào trong những ca khúc quê hương. Đây là show diễn đầu tiên của cô sau hơn 4 tháng tạm ngưng hoạt động vì điều trị chứng phình động mạch não – biến cố khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Tố My trở lại sau "cơn bạo bệnh"

Hồi tháng 8, Tố My buộc phải hủy loạt show diễn và nhập viện để tiến hành đặt stent theo chỉ định của bác sĩ. Nữ ca sĩ kể, cô phát hiện đoạn phình động mạch não từ hai năm trước, nhưng gần đây bệnh tiến triển nhanh khiến cô phải phẫu thuật khẩn cấp.

"Khoảng thời gian nằm viện là quãng lặng đáng sợ nhất trong đời My. Có lúc My chỉ mong được đứng hát một lần nữa để cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương mình" – cô chia sẻ.

Nhờ chế độ điều trị, nghỉ ngơi và tập thiền đều đặn, sức khỏe của Tố My hiện đã ổn định. Trước khi sang Nhật, cô được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và cho phép bay. "My có ê-kíp đi cùng hỗ trợ trong suốt chuyến lưu diễn. Lúc đầu hơi lo, nhưng khi thấy nụ cười của khán giả, mọi mệt mỏi đều tan biến" – cô xúc động nói.

Sân khấu Nhật Bản rực sáng vì "ngọc nữ bolero" Tố My

Sau biến cố sức khỏe khiến khán giả lo lắng, "ngọc nữ bolero" Tố My đã trở lại sân khấu với màn biểu diễn đầy cảm xúc tại Lễ hội Việt Nam – TPHCM ở tỉnh Aichi (Nhật Bản).

Lễ hội Việt Nam – TPHCM tại Nhật Bản diễn ra trong hai ngày 8 và 9-11 tại Công viên Edion Hisaya Plaza, TP Nagoya (tỉnh Aichi), quy tụ dàn nghệ sĩ như NSƯT Thu Thủy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Khánh (K-ICM)... Nhưng chính sự xuất hiện của Tố My mới khiến không khí sân khấu bùng nổ.

Cô chọn thể hiện những bản nhạc quê hương như Thương quá Việt Nam, Dáng đứng Bến Tre, Hồn quê… dành tặng khán giả xa xứ. "My muốn gửi tiếng hát của mình như lời nhắn nhủ yêu thương từ quê nhà. Khi nghe khán giả hát theo từng câu, từng chữ, có người rưng rưng nước mắt, My thật sự xúc động" – nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ đứng trên sân khấu, Tố My còn bước xuống khu vực khán giả để giao lưu, ôm từng người hâm mộ và nhận được vô số lời chúc sức khỏe. "Trời Nhật lúc đó lạnh lắm, nhưng tình cảm nồng hậu của khán giả khiến My thấy ấm áp vô cùng", cô nói.

Tố My sống chậm để yêu thương hơn

Tố My nhận được lì xì của khán giả

Sau biến cố, Tố My học cách nhìn cuộc sống bằng sự biết ơn. "My hiểu rằng sức khỏe và tình thương là hai món quà quý giá nhất của đời người. My muốn dùng tiếng hát của mình để lan tỏa năng lượng tích cực, để mọi người cảm nhận được rằng mỗi ngày bình an là một món quà", cô tâm sự.

Sau chuyến lưu diễn này, Tố My sẽ trở về Việt Nam để cùng ê-kíp thực hiện chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ, đồng thời chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu sự trở lại. "My cũng sẽ tái khởi động công việc kinh doanh theo cách mới mẻ hơn, mang lại giá trị cho cộng đồng. Đây sẽ là hành trình nhiều cảm xúc mà My rất háo hức đón chờ", cô tiết lộ.

Với nụ cười tươi và giọng hát da diết, "ngọc nữ bolero" đã cho thấy tinh thần mạnh mẽ và nghị lực đáng khâm phục. Sau cơn bạo bệnh, Tố My không chỉ trở lại sân khấu – cô trở lại để hát bằng cả trái tim biết ơn cuộc sống.