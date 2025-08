Ca sĩ Tố My nhập viện, không tham gia nhạc kịch "Chờ người"

Ca sĩ Tố My

Khán giả mê những ca khúc của dòng nhạc Bolero đang chờ đợi xem chương trình "Chờ người" sẽ diễn ra tối 16-8 tại Nhà hát Bến Thành, nhưng vừa qua, Ban tổ chức đã thông báo ca sĩ Tố My không thể tham gia chương trình vì lý do sức khỏe khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ được mệnh danh là "Nàng thơ Bolero" đã phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi và điều trị. Dù rất mong muốn được hội ngộ khán giả tại sự kiện Nhạc kịch Bolero "Chờ người" sắp tới, Tố My vẫn buộc phải ưu tiên điều trị bệnh và đảm bảo sức khỏe để có thể trở lại sân khấu.

Các ca sĩ được yêu mến sẽ tham gia nhạc kịch "Chờ người"

Tố My xúc động chia sẻ: "Tố My rất vui và háo hức với đêm diễn lần này, tuy nhiên rằng sự việc không mong muốn xảy ra, sức khỏe của Tố My hiện tại đang gặp một số vấn đề không tốt nên Tố My nhập viện và điều trị gấp. Tố My gửi lời xin lỗi đến mọi người vì không tham gia được show diễn lần này, Tố My rất lấy làm tiếc và mong quý vị hiểu và thông cảm".

Đêm nhạc kịch "Chờ người" có sự góp mặt của dàn ca sĩ như: Thu Hường, Huỳnh Thật, Thoại Nhân, Gia Linh, Quỳnh Trang, Tâm Nguyên, Vũ Trà, Ngọc Hương…

Đại diện Ban Tổ chức chương trình chia sẻ: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca sĩ Tố My, một giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến không thể đồng hành cùng nhạc kịch Bolero "Chờ người" lần này vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, sức khỏe của nghệ sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định này… Chúng tôi tin rằng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, "Chờ người" vẫn sẽ là một hành trình âm nhạc đáng nhớ, đong đầy dư âm tình yêu và ký ức".

Nhạc kịch "Chờ người" là chương trình nhạc kịch Bolero đầu tiên tại Việt Nam, được VIPTAM và Trung tâm Bolero Một Thời phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nền tảng số VDONE.