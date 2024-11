Ca sĩ Tố My được mệnh danh là "ngọc nữ bolero"

Chia sẻ tại talkshow "Vén màn showbiz" do Báo Người Lao Động thực hiện, ca sĩ Tố My cho biết bản thân đã có những sai lầm. Nhưng đến lúc này, cô đang bắt đầu thay đổi và điều chỉnh để phù hợp hơn.

Ca sĩ Tố My nói: "Tôi là một người cầu toàn và kỹ tính vì với tôi, một sản phẩm hoàn hảo nhất có thể là những gì mà tôi hướng đến. Tuy nhiên, cũng vì lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn mỹ nên tôi dần thành một người kỹ tính và khó tính. Điều đó cũng khiến nhiều người "rén" hơn. Và cũng từ đó mà tôi dần trở nên xa cách hơn".

Với Tố My, cô chỉ muốn khán giả biết đến mình qua những sản phẩm âm nhạc. Và vì vậy, cô cũng ngại chia sẻ cuộc sống bản thân với khán giả.

Cô nói: "Đó chính là cái rào cản ngăn cách giữa Tố My với khán giả. Tôi thấy hiện nay, việc một người nổi tiếng chia sẻ cuộc sống cá nhân với khán giả không có gì là sai cả.

Tôi muốn tháo gỡ khoảng cách của bản thân với người hâm mộ bằng cách chia sẻ nhiều hơn cuộc sống của mình với khán giả".

Những series đời thường của Tố My sẽ ra mắt khán giả để cô có thể chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Đó cũng là cách để khán giả hiểu hơn về Tố My, người mà họ vẫn hằng yêu mến.

Thời gian gần đây, Tố My trở thành cái tên được tìm kiếm khi ca khúc "Muối ơi" (OST phim Hai Muối) do cô thể hiện được khán giả yêu thích.

Ca khúc được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển đo ni đóng giày cho giọng hát ngọt ngào của Tố My, khiến người nghe rớt nước mắt vì chất chứa nhiều cảm xúc, tâm tư của người hát lẫn nhân vật được đề cập trong ca khúc.

Giọng hát ẩn chứa nhiều tự sự cùng với câu chuyện nhiều cảm xúc, "Muối ơi" cùng Tố My chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc hiện tại.

Cô luôn mang đến những sản phẩm được khán giả yêu thích

Tố My chia sẻ: "Tôi cũng đã khóc nhiều lần khi thu âm ca khúc này. Khi thấy khán giả có cùng sự đồng cảm khi nghe ca khúc, tôi hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc đơn giản nhất nhưng cũng vĩ đại của một người theo đuổi nghệ thuật như My. Suy cho cùng, chúng ta chỉ có thể trở thành nghệ sĩ đúng nghĩa khi sản phẩm của mình có thể đến gần với khán giả. Và tôi tin mình đã làm được điều đó".

Vẫn còn đâu đó những nghi ngại "Tố My là một phiên bản hoàn hảo của ca sĩ Như Quỳnh", Tố My cười nói: "Nếu ai đó nhận xét My giống chị Quỳnh thì có lẽ, đó là người chưa dành nhiều thời gian để theo sát My, đủ để hiểu rằng My là một bản thể khác biệt.

Mỗi người đều là một cá thể độc lập với những nét độc đáo riêng, dù chúng ta có cố bắt chước để trở thành một phiên bản giống ai đó thì chúng ta cũng không thể trở thành họ được. Bàn thân My cũng tin rằng, mình có sự đặc biệt riêng và đó chính là điều giúp Tố My được khán giả yêu mến như hiện tại".

Ngoài biệt danh "ngọc nữ bolero", Tố My còn được nhiều người nhắc đến là "đại gia showbiz Việt". Tố My nói tin đồn đến vì có lẽ My không tiếc tiền đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc. My thấy may mắn vì luôn được khán giả yêu thương, ủng hộ vì vậy, việc đầu tư lớn để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất là trách nhiệm của cô.

"Người ta đồn tôi giàu lắm, thực tế chỉ may mắn thôi. Tôi có show đều đặn, công việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cũng khá ổn định mới đảm bảo tài chính làm dự án tốn kém như vậy ở thời buổi khó khăn này" - người đẹp cho hay.

Bên cạnh đó, Tố My cũng ấp ủ việc làm mới nhạc xưa, tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.