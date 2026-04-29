Ngọc Trinh "yêu đương" Lê Xuân Tiền, hôn nhau nồng nàn

Cảnh hôn lạnh ngắt, môi tím tái của Lê Xuân Tiền và Ngọc Trinh

Đây là lần đầu tiên Lê Xuân Tiền hợp tác trên màn ảnh cùng diễn viên Ngọc Trinh. Cả hai lại diễn cặp đôi yêu đương nồng thắm, chuẩn bị cưới nhưng gặp tai ương lớn. Ngoài đời, Lê Xuân Tiền trẻ tuổi hơn so với Ngọc Trinh nên để nhập vai thoải mái, cả hai phải đổi cách xưng hô nhau bằng tên.

Lê Xuân Tiền và vai Thuận, yêu đương nồng nàn với vai bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đảm nhiệm

Cả hai dự định cưới

Sự đẹp đôi trên màn ảnh của Lê Xuân Tiền và Ngọc Trinh

Trao nhau nụ hôn nồng nàn

Cả hai có nhiều cảnh hôn

"Tôi đã xem các phim trước của Trinh và rất ấn tượng với diễn xuất. Lần này hợp tác cùng, tôi thấy đạo diễn yêu cầu thể hiện nội tâm nhân vật khó đến thế nào Trinh cũng thực hiện được. Cô ấy chuyên nghiệp, không e ngại cảnh quay vất vả. Trinh cởi mở, thường chọc cho tôi thoải mái, nâng đỡ cảm xúc cho tôi khi diễn chung" - Lê Xuân Tiền nhận xét trong hậu trường.

Với Ngọc Trinh, cảnh quay khó nhất cô cùng Lê Xuân Tiền thể hiện là nụ hôn trong mưa đầy lãng mạn.

"Không biết trên phim sẽ lãng mạn ra sao, còn thực tế, cả hai chúng tôi gặp rất nhiều thử thách. Ê-kíp rất đông đứng xung quanh, thời tiết lạnh, lại thêm mưa nhân tạo nên vừa ngẩng đầu lên để hôn thì nước trút vào miệng, mũi của cả hai. Đạo diễn vừa hô "cắt" là nhanh chóng tách ra cứ như không ưa nhau. Không biết với Xuân Tiền ra sao, với tôi cảnh hôn này không hề lãng mạn xíu nào" - Ngọc Trinh kể.

Thuận gặp tai nạn và hôn mê, bác sĩ Thanh vì có tiền chữa trị cho Thuận nên mới chấp nhận làm việc tại thẩm mỹ viện hẻo lánh do bà Xuân làm chủ

Người đẹp còn tiết lộ thêm cảnh này phải quay đi quay lại trong cả tiếng đồng hồ khiến lạnh cóng, môi tím tái. Dù vậy, cả hai nắm tay và trấn an, cổ vũ lẫn nhau để giữ cảm xúc và hoàn thành cảnh quay ngọt ngào trước ống kính.

Mỹ nam Lê Xuân Tiền hào hứng lần đầu đóng phim kinh dị

Nói về việc "se duyên" cho Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ, anh cùng các nhà sản xuất tìm kiếm sự kết hợp vừa có sức hút đại chúng, vừa tạo được tương phản về hình ảnh lẫn nội tâm nhân vật.

Ở dự án này, anh mong muốn khai thác Ngọc Trinh theo nét đẹp của người có nội tâm trải qua nhiều đau đớn, mất mát, mang đầy suy tư. Ngược lại, anh muốn Lê Xuân Tiền mang đến một tình yêu vô tư, thuần khiết và tương phản với nữ chính.

Đây là lần đầu Lê Xuân Tiền làm việc cùng Ngọc Trinh

Lê Xuân Tiền hào hứng lần đầu đóng phim kinh dị

Poster phim

Chưa từng đóng phim kinh dị, Lê Xuân Tiền rất hào hứng khi nhận được lời mời tham gia phim này. Anh muốn tích lũy thêm trải nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn về thể loại này. Tác phẩm mang đến cho anh nhiều cảm xúc thú vị, tạo nỗi sợ ngay khi bước chân vào bối cảnh. Đây cũng là phim có nhiều khuôn hình, góc máy lạ nhất anh từng tham gia.

Phim có suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ ngày 6-5 và cả ngày 7-6, chính thức khởi chiếu từ 8-5.