Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

Nhà thiết kế Việt Hùng kể rằng trong ký ức tuổi thơ là những buổi chiều đầy nắng, gió và nắng nhuộm vàng cả khúc sông Hàn lung linh như tranh vẽ. Mẹ kể và cắt nghĩa cho anh nghe về vùng đất này, mỗi câu mỗi chữ như tiếng chuông vọng lại từ những ngày xa xưa.

"Bộ sưu tập Dấu ấn Chăm Pa như đưa tôi trở về và hồi tưởng về thời kỳ vàng son, lật giở kho sử về lịch sử Chăm Pa huy hoàng một thời trên dải đất được mệnh danh "thánh địa" miền Trung đầy nắng và gió.

Dẫu thời hoàng kim đã xa hàng trăm năm, dẫu dòng chảy của văn hóa thời gian với những khúc quanh nghiệt ngã, dẫu lớp bụi mờ của lịch sử đã phủ lên văn hóa Chăm Pa nhưng thành phố Đà Nẵng nằm bên bờ sông Hàn vẫn cuộn mình như dải lụa lưu giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa một thế giới đầy màu sắc của nền văn minh Chăm Pa một thời rực rỡ", nhà thiết kế Việt Hùng chia sẻ.

Các yếu tố đặc trưng từ họa tiết đến gam màu của nền văn minh Chăm Pa cổ được Việt Hùng khéo léo đưa vào tà áo dài, tạo nên sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và thời trang đương đại.

Họa tiết, hoa văn hình học trên các tháp Chăm cổ, kiến trúc tháp Chăm được Việt Hùng sáng tạo, cách điệu thành những họa tiết độc đáo thể hiện trên thân và dọc theo tà áo dài. Anh chọn các gam màu gợi nhớ tháp Chăm như: đỏ gạch, vàng đất, nâu sẫm và xanh ngọc… Những tông màu này được pha trộn khéo léo, thể hiện được nét cổ điển nhưng vẫn sang trọng.

Việt Hùng ứng dụng phom dáng áo dài truyền thống, cách điệu ở phần cổ áo, tay áo và tà áo tạo điểm nhấn. "Tôi lớn lên với những câu chuyện mới cũ khác nhau về nền văn minh từ xa xưa ấy, những cái tên Mỹ Sơn, Đồng Dương, Trà Kiệu, Tháp Mẫm… xa lạ dần quen, và tôi cũng đã đến thành phố ấy hàng trăm lần là hàng trăm ấn tượng lớn dần theo ngày tháng.

Với tôi, Dấu ấn Chăm Pa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là những mảnh ký ức của bao lần đến và trải nghiệm. Bộ sưu tập như món quà tôi mến tặng những người con Đà Nẵng và cả những người bạn mang sứ mệnh nâng niu, gìn giữ, bảo tồn tà áo việt và cho tôi kính dâng tặng mẹ, người đã rót vào tôi những câu chữ và những câu chuyện lịch sử như thức giấc qua chất giọng miền Trung đậm vị" - nhà thiết kế Việt Hùng cho biết.

Trình diễn bộ sưu tập có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh, Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 Ánh Vương, Miss Celebrity International 2024 Mỹ Linh, Á hậu Biển Việt Nam 2025 Uyên Phương, Á hoàng Trang sức Việt Nam 2023 Ngọc Trang; Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 Thoa Thương…



