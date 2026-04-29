Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhà thiết kế Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập áo dài mới Dấu ấn Chăm Pa, được lấy cảm hứng từ nét đẹp trong văn hóa Chăm Pa.

Yến Nhi, Phương Oanh là nàng thơ của nhà thiết kế Việt Hùng

Trọn vẹn những sáng tạo mới của nhà thiết kế Việt Hùng

Họa tiết, hoa văn hình học trên các tháp Chăm cổ, kiến trúc tháp Chăm được Việt Hùng sáng tạo, cách điệu thành những họa tiết độc đáo thể hiện trên thân và dọc theo tà áo dài. Anh chọn các gam màu gợi nhớ tháp Chăm như: đỏ gạch, vàng đất, nâu sẫm và xanh ngọc… Những tông màu này được pha trộn khéo léo, thể hiện được nét cổ điển nhưng vẫn sang trọng.

Nguyễn Việt Hùng kể chuyện văn hóa Chăm Pa bằng tà áo dài

Việt Hùng ứng dụng phom dáng áo dài truyền thống, cách điệu ở phần cổ áo, tay áo và tà áo tạo điểm nhấn. "Tôi lớn lên với những câu chuyện mới cũ khác nhau về nền văn minh từ xa xưa ấy, những cái tên Mỹ Sơn, Đồng Dương, Trà Kiệu, Tháp Mẫm… xa lạ dần quen, và tôi cũng đã đến thành phố ấy hàng trăm lần là hàng trăm ấn tượng lớn dần theo ngày tháng.

Các mẫu thiết kế của nhà thiết kế Việt Hùng

Với tôi, Dấu ấn Chăm Pa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là những mảnh ký ức của bao lần đến và trải nghiệm. Bộ sưu tập như món quà tôi mến tặng những người con Đà Nẵng và cả những người bạn mang sứ mệnh nâng niu, gìn giữ, bảo tồn tà áo việt và cho tôi kính dâng tặng mẹ, người đã rót vào tôi những câu chữ và những câu chuyện lịch sử như thức giấc qua chất giọng miền Trung đậm vị" - nhà thiết kế Việt Hùng cho biết.

Trình diễn bộ sưu tập có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh, Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 Ánh Vương, Miss Celebrity International 2024 Mỹ Linh, Á hậu Biển Việt Nam 2025 Uyên Phương, Á hoàng Trang sức Việt Nam 2023 Ngọc Trang; Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 Thoa Thương…


