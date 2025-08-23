'Ngôi nhà chung' của khởi nghiệp gần 17.000m2 chính thức khánh thành tại TP HCM

Ngày 23-8, Lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (Sihub), địa chỉ tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM chính thức diễn ra.

Sihub là cầu nối

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP HCM có một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố đó là tiến vào top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu.

Việc Sihub chính thức hoạt động là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đó, giúp kết nối cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của thành phố.

TP HCM đặc biệt hoan nghênh và mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như AMD, Nvidia, Phancom, Mitsubishi; các đối tác quốc tế từ Phần Lan, Cộng hòa Áo, Vương quốc Anh, Australia, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.

Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong đầu tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ và cùng phát triển, có thể hợp tác trong nghiên cứu, phát triển các công nghệ lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy kêu gọi cộng đồng khởi nghiệp tận dụng chính sách ưu đãi, không gian làm việc và kết nối mà thành phố kiến tạo; tăng cường liên kết nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp để biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.

"Các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh"- Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cùng các đại biểu cắt băng khánh thành

Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (Sihub) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM

Bên trong Sihub

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, nhấn mạnh tòa nhà được thiết kế như ngôi nhà chung của hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi ý tưởng được nuôi dưỡng, phát triển thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thực tiễn cho xã hội.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, Sihub được định vị là "ngôi nhà chung", hạt nhân kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi thử nghiệm các chính sách mới.

Sihub có quy mô gần 17.000m2

Với quy mô gần 17.000m², tòa nhà này được vận hành theo mô hình hợp tác công - tư năng động, hướng tới cung cấp dịch vụ "một cửa" cho cộng đồng khởi nghiệp.

Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình do Nhà nước quản lý, nơi ươm mầm tài năng và lan tỏa các chính sách hỗ trợ.

Từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực hội tụ các nguồn lực xã hội, bao gồm các tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, và tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp đầu tư và hỗ trợ các startup.

Sự ra đời của Sihub là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP HCM vào top 100 thành phố có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu.

Công trình này được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa tri thức, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa "Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp".

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cùng các đại biểu ghé thăm các gian hàng công nghệ

Các đại biểu xem rô bốt biểu diễn

video rô bốt biểu diễn

Gian hàng công nghệ của IP Group