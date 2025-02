Ngôi sao Hollywood và vợ chết tại nhà riêng

Truyền thông phương Tây ngày 27-2 thông tin về cái chết đột ngột của vợ chồng Gene Hackman. Cả hai được phát hiện qua đời cùng chó cưng của họ.

Gene Hackman thời trẻ

Cảnh sát không cung cấp nguyên nhân cũng như thời điểm tử vong của cặp đôi. Tuy nhiên, truyền thông cũng thông tin rằng không có hành vi phạm tội đáng ngờ nào.

Gene Hackman sinh năm 1930, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1959 bằng việc gia nhập Nhà hát Pasadena. Sau đó, ông đã tham gia nhiều phim: "The French Connection", "Unforgiven", "Bonnie and Clyde", "I Never Sang for My Father", "Mississippi Burning" và đáng chú ý là phim Kẻ thù của nước Mỹ (Enemy of States) chung với Will Smith.

Sau nhiều thập kỷ làm nghề, ông đã nhận hai giải Oscar, hai giải BAFTA, bốn giải Quả cầu vàng… Năm 2004, Gene Hackman ngừng diễn xuất và bắt đầu sống ẩn dật cùng vợ Betsy Arakawa.

Năm 2024, cánh săn ảnh chụp được cảnh Gene Hackman và vợ ra ngoài đi dạo. Đây là lần đầu sau nhiều năm cả hai xuất hiện trước công chúng.

Gene Hackman ly hôn người vợ đầu tiên Faye Maltese vào năm 1986 sau nhiều năm chung sống, có 3 con. Năm 1991, ông kết hôn cùng bà Betsy Arakawa.