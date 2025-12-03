Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

Thùy Trang

(NLĐO) - Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 đạt số lượng kỷ lục - 741 đề cử tranh tài, quy tụ hầu hết tác phẩm gây chú ý trong năm qua.

Đề cử khủng ở giải Ngôi sao xanh 2025

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star" - Ảnh 1.

Những ứng viên của giải Ngôi sao xanh 2025

Tại buổi công bố đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh 2025, ban tổ chức cho biết có tổng cộng 741 đề cử dự thi - con số kỷ lục kể từ khi giải thưởng ra đời, bao gồm: 23 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 11 phim truyền hình nước ngoài, 21 tác phẩm thuộc lĩnh vực Không Gian Mạng và 41 MV âm nhạc.

"Mặt bằng đề cử 2025 cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của các đơn vị sản xuất với chất lượng đồng đều, đa dạng thể loại, trải rộng từ điện ảnh, truyền hình đến phim trên không gian mạng và âm nhạc. Sự gia tăng đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng này phản ánh bức tranh phát triển sôi động của thị trường giải trí Việt Nam năm qua" - ban tổ chức giải thưởng chia sẻ.

Hạng mục điện ảnh ghi nhận sự mở rộng trong hợp tác quốc tế mạnh mẽ của điện ảnh Việt với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, Việt - Thái gây bão.

Xu hướng này không chỉ nâng cao chất lượng sản xuất mà còn tạo điều kiện để nhiều tên tuổi quốc tế lọt có thể vào danh sách đề cử Ngôi Sao Xanh, làm tăng tính cạnh tranh và đa dạng cho giải thưởng, nổi bật có: "Tay anh giữ một vì sao", "Cô dâu ma", "Công tử Bạc Liêu", "Chị dâu", "Nụ hôn bạc tỷ", "Yêu nhầm bạn thân", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Tử chiến trên không", "Mưa đỏ", "Nhà gia tiên" ...

Ngôi sao xanh mở rộng

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star" - Ảnh 2.

"Mục hạ vô nhân" của SOOBIN cũng được đề cử Ngôi sao xanh 2025

Tiếp tục định hướng mở rộng sân chơi nghệ thuật, Ngôi Sao Xanh 2025 tăng cường hạng mục Không gian mạng, chính thức bổ sung giải "Video âm nhạc được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Đây được xem là bước đi phù hợp bối cảnh thị trường khi các nền tảng số đang trở thành môi trường sáng tạo nổi bật, góp phần tạo nên nhiều tác phẩm có sức lan tỏa lớn.

Việc mở rộng hạng mục giúp Giải thưởng đáp ứng tốt hơn xu hướng thưởng thức của công chúng và ghi nhận đầy đủ hơn những sản phẩm nghệ thuật trên các nền tảng mới. Điểm qua loạt "siêu phẩm" tranh tài tại hạng mục này gồm: "Người Việt" (Hà Lê - Soobin - 16 Typh - Lil Wuyn - Kimlong), "Made in Vietnam" (DTAP - NSND Thanh Hoa - Trúc Nhân - Phương Mỹ Chi), "Nhà tôi có treo một lá cờ" (DTAP - Hà Anh Tuấn), hay "Bắc Bling" (Bắc Ninh; Hòa Minzy - Nghệ sĩ Xuân Hinh - Masew - Tuấn Cry), "Mục hạ vô nhân" (SOOBIN - Binz - NSND Huỳnh Tú) .

Mùa giải lần thứ 12 sẽ trao tổng cộng 32 giải thưởng, trong đó có 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và 13 giải do khán giả bình chọn.

Ban giám khảo thường trực kỳ cựu, cầm cân nảy mực, nâng tầm uy tín cho các mùa Giải thưởng Ngôi Sao Xanh vẫn là các "cây đa cây đề": Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, NSND - Diễn viên Kim Xuân, Nhà báo Hoàng Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, Trưởng ban sơ khảo, Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh.

Tin liên quan

Phương Anh Đào thắng giải "Ngôi sao xanh 2024"

Phương Anh Đào thắng giải "Ngôi sao xanh 2024"

(NLĐO) - Diễn viên phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành đều giành chiến thắng tại giải thưởng "Ngôi sao xanh 2024".

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu"

(NLĐO) - Diễn viên Hồng Ánh xuất hiện với phân cảnh đáng sợ trong video clip đầu tiên của phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Hoa hậu Xuân Hạnh lấn sân phim truyền hình

(NLĐO) - Hoa hậu Xuân Hạnh gây bất ngờ khi lần đầu hóa phản diện trong phim truyền hình “Người thừa kế không danh phận” cùng diễn viên Thân Thúy Hà.

Ngôi saio xanh giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 đề cử Ngôi sao xanh 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo