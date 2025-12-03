Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

Đề cử khủng ở giải Ngôi sao xanh 2025

Những ứng viên của giải Ngôi sao xanh 2025

Tại buổi công bố đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh 2025, ban tổ chức cho biết có tổng cộng 741 đề cử dự thi - con số kỷ lục kể từ khi giải thưởng ra đời, bao gồm: 23 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 11 phim truyền hình nước ngoài, 21 tác phẩm thuộc lĩnh vực Không Gian Mạng và 41 MV âm nhạc.

"Mặt bằng đề cử 2025 cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của các đơn vị sản xuất với chất lượng đồng đều, đa dạng thể loại, trải rộng từ điện ảnh, truyền hình đến phim trên không gian mạng và âm nhạc. Sự gia tăng đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng này phản ánh bức tranh phát triển sôi động của thị trường giải trí Việt Nam năm qua" - ban tổ chức giải thưởng chia sẻ.

Hạng mục điện ảnh ghi nhận sự mở rộng trong hợp tác quốc tế mạnh mẽ của điện ảnh Việt với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, Việt - Thái gây bão.

Xu hướng này không chỉ nâng cao chất lượng sản xuất mà còn tạo điều kiện để nhiều tên tuổi quốc tế lọt có thể vào danh sách đề cử Ngôi Sao Xanh, làm tăng tính cạnh tranh và đa dạng cho giải thưởng, nổi bật có: "Tay anh giữ một vì sao", "Cô dâu ma", "Công tử Bạc Liêu", "Chị dâu", "Nụ hôn bạc tỷ", "Yêu nhầm bạn thân", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Tử chiến trên không", "Mưa đỏ", "Nhà gia tiên" ...

Ngôi sao xanh mở rộng

"Mục hạ vô nhân" của SOOBIN cũng được đề cử Ngôi sao xanh 2025

Tiếp tục định hướng mở rộng sân chơi nghệ thuật, Ngôi Sao Xanh 2025 tăng cường hạng mục Không gian mạng, chính thức bổ sung giải "Video âm nhạc được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Đây được xem là bước đi phù hợp bối cảnh thị trường khi các nền tảng số đang trở thành môi trường sáng tạo nổi bật, góp phần tạo nên nhiều tác phẩm có sức lan tỏa lớn.

Việc mở rộng hạng mục giúp Giải thưởng đáp ứng tốt hơn xu hướng thưởng thức của công chúng và ghi nhận đầy đủ hơn những sản phẩm nghệ thuật trên các nền tảng mới. Điểm qua loạt "siêu phẩm" tranh tài tại hạng mục này gồm: "Người Việt" (Hà Lê - Soobin - 16 Typh - Lil Wuyn - Kimlong), "Made in Vietnam" (DTAP - NSND Thanh Hoa - Trúc Nhân - Phương Mỹ Chi), "Nhà tôi có treo một lá cờ" (DTAP - Hà Anh Tuấn), hay "Bắc Bling" (Bắc Ninh; Hòa Minzy - Nghệ sĩ Xuân Hinh - Masew - Tuấn Cry), "Mục hạ vô nhân" (SOOBIN - Binz - NSND Huỳnh Tú) .

Mùa giải lần thứ 12 sẽ trao tổng cộng 32 giải thưởng, trong đó có 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và 13 giải do khán giả bình chọn.

Ban giám khảo thường trực kỳ cựu, cầm cân nảy mực, nâng tầm uy tín cho các mùa Giải thưởng Ngôi Sao Xanh vẫn là các "cây đa cây đề": Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, NSND - Diễn viên Kim Xuân, Nhà báo Hoàng Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, Trưởng ban sơ khảo, Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh.