Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu"

Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 2-12 tung video clip quảng bá đầu tiên.

Trong đoạn đầu video clip mô tả một căn phòng họp, diễn viên Hứa Vĩ Văn ngồi giữa, với tạo hình "ăn chơi" cùng áo hoa, kính đen. Anh nở nụ cười bí hiểm, yêu cầu tất cả bỏ điện thoại lên bàn.

Máy quay quét quanh bàn họp, giới thiệu từng "người chơi" với muôn kiểu "hỉ - nộ - ái - ố". Diễn viên Miu Lê tạo hình trẻ trung và tinh nghịch, Quốc Khánh bụi bặm và hơi căng thẳng, Liên Bỉnh Phát sành điệu, NSƯT Đức Khuê thoáng hoang mang, Quỳnh Lý trông như mọt sách, Hồng Ánh trợn mắt đầy hăm dọa.

Tất cả gợi nhớ hình ảnh trong tác phẩm "Tiệc trăng máu" từng chiếu ăn khách năm 2020. Nhưng theo như lời người phổ biến luật trong video clip, đây không còn là trò giải trí của nhóm bạn thân, mà đã nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với cảnh báo: "Đây không còn là một trò chơi mà là một cuộc chiến sinh tử".

Thế nhưng, 5 lần 7 lượt, máy quay đến Hồng Ánh thì nữ diễn viên lại dang dở câu thoại. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hô "cắt" và cằn nhằn cô làm chưa tốt.

Sau liên tiếp nhiều lần "cắt" và quay lại, đạo diễn vẫn cằn nhằn khiến Hồng Ánh bùng nổ, giáng đòn tàn bạo khiến đạo diễn chìm trong máu ngay trước mặt dàn diễn viên.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: "Phim không chỉ là một bộ phim, đó là sự phơi bày tàn khốc những áp lực sau ống kính. Khi ở ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực phim trường, ai mới thực sự là nạn nhân trong cuộc chiến sinh tồn này? Việc đạo diễn liên tục hô "cắt" có phải là hành vi gây ức chế và bạo hành tinh thần đối với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh không?".

Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định phim sẽ có máu và thậm chí là rất nhiều máu.

"Đại tiệc trăng máu 8" mang màu sắc kinh dị tâm lý gia đình, pha máu me bạo liệt, quy tụ dàn diễn viên: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý cùng nhiều diễn viên khác. Phim dự kiến ra rạp dịp 30-4 năm 2026.