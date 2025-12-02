Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu"

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hồng Ánh xuất hiện với phân cảnh đáng sợ trong video clip đầu tiên của phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 2-12 tung video clip quảng bá đầu tiên.

Trong đoạn đầu video clip mô tả một căn phòng họp, diễn viên Hứa Vĩ Văn ngồi giữa, với tạo hình "ăn chơi" cùng áo hoa, kính đen. Anh nở nụ cười bí hiểm, yêu cầu tất cả bỏ điện thoại lên bàn.

Máy quay quét quanh bàn họp, giới thiệu từng "người chơi" với muôn kiểu "hỉ - nộ - ái - ố". Diễn viên Miu Lê tạo hình trẻ trung và tinh nghịch, Quốc Khánh bụi bặm và hơi căng thẳng, Liên Bỉnh Phát sành điệu, NSƯT Đức Khuê thoáng hoang mang, Quỳnh Lý trông như mọt sách, Hồng Ánh trợn mắt đầy hăm dọa.

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Ánh trong video clip quảng bá phim

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 2.

Đạo diễn liên tục yêu cầu cô "cắt" và quay lại, cằn nhằn cô làm chưa tốt

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 3.

Nữ diễn viên bức xúc và cảnh đổ máu xảy ra

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 4.

Gương mặt đáng sợ của Hồng Ánh

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 5.

Video clip đầu tiên của phim

Tất cả gợi nhớ hình ảnh trong tác phẩm "Tiệc trăng máu" từng chiếu ăn khách năm 2020. Nhưng theo như lời người phổ biến luật trong video clip, đây không còn là trò giải trí của nhóm bạn thân, mà đã nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với cảnh báo: "Đây không còn là một trò chơi mà là một cuộc chiến sinh tử".

Thế nhưng, 5 lần 7 lượt, máy quay đến Hồng Ánh thì nữ diễn viên lại dang dở câu thoại. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hô "cắt" và cằn nhằn cô làm chưa tốt.

Sau liên tiếp nhiều lần "cắt" và quay lại, đạo diễn vẫn cằn nhằn khiến Hồng Ánh bùng nổ, giáng đòn tàn bạo khiến đạo diễn chìm trong máu ngay trước mặt dàn diễn viên.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: "Phim không chỉ là một bộ phim, đó là sự phơi bày tàn khốc những áp lực sau ống kính. Khi ở ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực phim trường, ai mới thực sự là nạn nhân trong cuộc chiến sinh tồn này? Việc đạo diễn liên tục hô "cắt" có phải là hành vi gây ức chế và bạo hành tinh thần đối với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh không?".

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 6.

Quốc Khánh

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 7.

Miu Lê

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 8.

NSƯT Đức Khê

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 9.

Hứa Vỹ Văn

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 10.

Liên Bỉnh Phát

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 11.

Quỳnh Lý

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu" - Ảnh 12.

Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định phim sẽ có máu và thậm chí là rất nhiều máu.

"Đại tiệc trăng máu 8" mang màu sắc kinh dị tâm lý gia đình, pha máu me bạo liệt, quy tụ dàn diễn viên: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý cùng nhiều diễn viên khác. Phim dự kiến ra rạp dịp 30-4 năm 2026.

Tin liên quan

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

(NLĐO) – Thu Trang cùng Hồng Ánh hóa thân hai chị em tạo hình "tóc bạc da mồi" trong phim "Ai thương ai mến".

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh

(NLĐO) – Lê Phương tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", lần đầu có dịp làm việc chung với diễn viên Hồng Ánh.

Ca sĩ Ngọc Sơn tham gia phim có Hồng Ánh, Huy Khánh

(NLĐO) - Ngọc Sơn tham gia phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Huy Khánh, Hồng Ánh, Ái Như, Thành Hội…

Hồng Ánh Miu Lê video clip quảng bá đạo diễn Phan Gia Nhật Linh Hứa Vỹ Văn Đại tiệc trăng máu 8
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo