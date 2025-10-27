"Ngọn hải đăng" cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Sau 2 ngày làm việc, với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu, Lễ ký và Hội nghị Cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã bế mạc vào chiều 26-10.

Bước đi chiến lược mang tính lịch sử

72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, bao phủ đều các khu vực địa lý, từ 19 nước châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia Liên minh Châu Âu đến 12 quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Liên hợp quốc đánh giá đây là một trong những lễ mở ký công ước lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Phát biểu bế mạc, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã tổng kết 3 kết quả nổi bật đạt được sau Lễ mở ký Công ước Hà Nội và Hội nghị cấp cao.

Thứ nhất, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy, nhân văn và phục vụ phát triển bền vững.

Thứ hai, sự tham gia của đông đảo quốc gia và tổ chức quốc tế cho thấy ý chí chính trị mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết trong việc đối phó với tội phạm mạng, thách thức toàn cầu của thế kỷ XXI.

Thứ ba, việc Công ước Hà Nội được thông qua bằng sự đồng thuận và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội đã khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đồng thời thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - quốc gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xác định an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền con người và niềm tin xã hội số. Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước Hà Nội, đồng thời tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng chống tội phạm mạng.

"Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Tiền đề quan trọng

Bà Faouzia Boumaiza Mebarki - Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Công ước - cảm ơn Việt Nam vì đã tổ chức thành công một sự kiện có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần bao trùm, hợp tác và đại diện rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Bà nhận định việc đàm phán Công ước Hà Nội mới chỉ là bước khởi đầu, nhiệm vụ tiếp theo là cùng nhau hướng tới cột mốc Công ước chính thức có hiệu lực.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai Lễ ký và Hội nghị Cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng được củng cố của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu không chỉ thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình mà còn khẳng định tư thế của một quốc gia độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên ở cấp độ Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực điều tra số, tiến tới xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại, đặt quyền lợi công dân, doanh nghiệp và chủ quyền số ở vị trí trung tâm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết theo quy định, Công ước Hà Nội có hiệu lực khi đạt tối thiểu 40 quốc gia phê chuẩn. Vì vậy, việc 72 quốc gia ký kết ngay tại Lễ mở ký là tiền đề quan trọng để Công ước sớm đi vào hiệu lực và triển khai trên thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng việc đăng cai thành công sự kiện này góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam, khi Hà Nội - thành phố vì hòa bình - trở thành biểu tượng của trách nhiệm và cam kết toàn cầu. Sự kiện này còn thể hiện chủ trương của Việt Nam trong việc không chỉ tham gia, mà còn chủ động dẫn dắt, định hình các diễn đàn đa phương, nhất là trong lĩnh vực quản trị số và hợp tác công nghệ.

Mở ra tương lai an toàn và công bằng Ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề điều ước quốc tế của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và các quốc gia thành viên. Theo ông, Lễ ký và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội đánh dấu chặng cuối của hành trình bắt đầu từ năm 2019, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập Ủy ban Đặc biệt đàm phán Công ước chống tội phạm mạng - một trong những tiến trình pháp lý toàn diện và bao trùm nhất trong lịch sử Liên hợp quốc. Thông điệp rút ra từ các cuộc thảo luận là: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho mọi người, cả trong thế giới thực lẫn không gian mạng.



