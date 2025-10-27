HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ngừa đột quỵ hàng chục năm sau nhờ điều này

Anh Thư

(NLĐO) - Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim... của một người có thể liên quan mạnh mẽ đến những gì xảy ra trong "1.000 ngày vàng".

Viết trên tạp chí khoa học BMJ, nhóm tác giả từ Trung Quốc, Úc, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Đan Mạch và Ba Lan - dẫn đầu bởi giáo sư Chuang Yang từ Bệnh viện Đại học Leipzig (Đức) - chỉ ra rằng việc hạn chế đường thời thơ ấu có thể giúp ngăn ngừa đáng kể nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim... khi trưởng thành.

Ngừa đột quỵ hàng chục năm sau nhờ điều này - Ảnh 1.

Nguy cơ gặp các biến cố chết người như đột quỵ, nhồi máu cơ tim sẽ giảm mạnh nếu người đó được hạn chế đường trong thời thơ ấu - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của hơn 63.000 người, trong đó hơn 40.000 người được hạn chế đường trong thời thơ ấu.

Tác động mạnh nhất xảy ra trong "1.000 ngày vàng" đầu đời, tính từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khoảng 2 tuổi.

Nếu người mẹ hạn chế tiêu thụ đường trong thai kỳ và đứa trẻ cũng được hạn chế đường trong giai đoạn đầu đời này, nguy cơ bệnh tim mạch trong cả cuộc đời sẽ giảm đến 20%.

Ngoài ra, nguy cơ gặp phải biến cố nhồi máu cơ tim trong đời cũng giảm 25%, nguy cơ suy tim giảm 26%, nguy cơ đột quỵ giảm tận 31%, trong khi nguy cơ tử vong do các vấn đề tim mạch nói chung giảm 27%.

Bên cạnh đó, tuổi khởi phát bệnh tim mạch cũng giảm được tối đa 2,5 năm so với nhóm bị nạp nhiều đường trong giai đoạn đầu đời.

Điều này chủ yếu là do người không bị nạp quá nhiều đường trong "1.000 ngày vàng" thường ít gặp những vấn đề sức khỏe gây hại cho tim mạch hàng đầu như bệnh cao huyết áp, tiểu đường type 2.

Các tác giả lưu ý rằng các khuyến nghị gần đây chỉ cho phép tiêu thụ lượng đường tối đa là 40% một ngày đối với mọi người bao gồm phụ nữ mang thai và trẻ em 2 tuổi trở lên. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, tuyệt đối không được thêm đường.


Tin liên quan

Nhiều trường hợp đột quỵ không có yếu tố nguy cơ

Nhiều trường hợp đột quỵ không có yếu tố nguy cơ

(NLĐO) - Tỉ lệ người trẻ bị đột quỵ đang tăng nhanh, nhiều trường hợp không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, đặt ra thách thức lớn cho ngành y tế.

Không chỉ liệt hay ngọng, đột quỵ còn gây sa sút trí tuệ

(NLĐO) - Nhiều người sau đột quỵ không chỉ mất vận động, rối loạn ngôn ngữ mà còn dần suy giảm trí nhớ, nhận thức, dẫn đến sa sút trí tuệ.

Chạy đua từng giây trên không, bác sĩ "cân não" đưa bệnh nhân đột quỵ vượt biển về đất liền

(NLĐO) - Trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nguy cơ bệnh nhân đột tử cao, đội ngũ y tế đã xử trí kịp thời, đảm bảo bệnh nhân an toàn tuyệt đối suốt hành trình

đột quỵ nhồi máu cơ tim cao huyết áp thời thơ ấu suy tim
