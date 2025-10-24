HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Không chỉ liệt hay ngọng, đột quỵ còn gây sa sút trí tuệ

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều người sau đột quỵ không chỉ mất vận động, rối loạn ngôn ngữ mà còn dần suy giảm trí nhớ, nhận thức, dẫn đến sa sút trí tuệ.

Hội thảo khoa học "Bệnh đột quỵ não – Sa sút trí tuệ" do Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tổ chức sáng 23-10, thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành tham dự.

Không chỉ liệt hay ngọng, đột quỵ còn gây sa sút trí tuệ - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng khai mạc Hội thảo khoa học "Bệnh đột quỵ não – Sa sút trí tuệ"

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, cho biết Hội nghị khoa học Hội Nội khoa TP Hà Nội năm 2025 là diễn đàn để các nhà chuyên môn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cập nhật tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Theo PGS-TS Tô Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nội khoa TP Hà Nội, đột quỵ não và sa sút trí tuệ là hai bệnh lý nội khoa phổ biến, có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại. Không chỉ người cao tuổi, nhiều người trung niên cũng đối mặt nguy cơ do căng thẳng và áp lực tâm lý kéo dài.

Đột quỵ não (tai biến mạch máu não) gồm hai thể chính gồm nhồi máu não chiếm khoảng 80–85% và xuất huyết não khoảng 15%. Bệnh diễn biến nhanh và nặng, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nghiêm trọng như liệt, rối loạn ngôn ngữ, giảm ý thức. Tỉ lệ di chứng sau đột quỵ chiếm khoảng 60%.

PGS Hải cho biết các dấu hiệu cảnh báo sớm thường ít được chú ý, như rối loạn tiếng nói, tê yếu tay chân thoáng qua, hay quên bất thường. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, cho rằng đây là dấu hiệu lão hóa nên bỏ qua, không đi khám.

Không ít bệnh nhân cho biết lúc đầu chỉ cảm thấy yếu nhẹ, nghĩ sẽ tự khỏi nên chần chừ một đến hai ngày, đến khi triệu chứng nặng mới nhập viện. Một số khác nhầm với cảm cúm, tự điều trị bằng cách đánh gió, chích máu ngón tay hoặc dùng thuốc dân gian, khiến bệnh trở nặng và bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu não.

PGS Tô Văn Hải cho biết nhiều ca đột quỵ não diễn biến nặng do nhập viện muộn

PGS Hải cho biết người bệnh sau đột quỵ hoặc mắc các bệnh lý như viêm não, u não có nguy cơ cao suy giảm chức năng não, ảnh hưởng đến nhận thức, tư duy, trí nhớ, dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Đột quỵ khiến các vùng não đảm nhiệm chức năng ghi nhớ, ngôn ngữ và điều khiển hành vi bị tổn thương, khiến người bệnh khó lưu giữ thông tin mới, giảm tập trung và chậm xử lý tình huống.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định đột quỵ và sa sút trí tuệ đang trở thành gánh nặng sức khỏe ngày càng lớn, đặc biệt ở người cao tuổi, người từng bị cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc có bệnh tim mạch nền.

Người bệnh sau đột quỵ cần khám định kỳ, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các yếu tố mạch máu khác để làm chậm suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ do mạch máu, đồng thời tuân thủ phác đồ dự phòng sau đột quỵ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nói ngọng, nói khó đột ngột, liệt mặt hoặc tay chân một bên, giảm ý thức, hay quên, nuốt sặc… cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

Tin liên quan

Nghiên cứu lớn tiết lộ lý do đột quỵ ở người trông khỏe mạnh

Nghiên cứu lớn tiết lộ lý do đột quỵ ở người trông khỏe mạnh

(NLĐO) - Phân tích dữ liệu sức khỏe và ảnh chụp MRI của hơn 33.000 người, các nhà khoa học Canada đã chỉ ra nguyên nhân gây đột quỵ và nhồi máu cơ tim bất ngờ.

Một bệnh viện đa khoa đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ

(NLĐO) - Để đạt được chứng nhận kim cương, bệnh viện đã đáp ứng hàng loạt tiêu chí cực kỳ nghiêm ngặt về hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ.

Chưa đến 30 tuổi đã đột quỵ, bác sĩ chỉ ra những thói quen “nuôi” bệnh

(NLĐO)- Nguyên nhân tăng huyết áp ở người trẻ có liên quan trực tiếp tới thói quen lối sống

đột quỵ phục hồi chức năng tim mạch sa sút trí tuệ trí nhớ Sa sút trí tuệ sau đột quỵ
