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Sức khỏe

Ngừng tim khi chơi thể thao, người đàn ông thoát cửa tử nhờ triển khai sớm một kỹ thuật

N.Dung

(NLĐO) - Đang chơi thể thao, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ mất ý thức, ngừng tim và được cứu sống nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Trong lúc chơi thể thao, người đàn ông 42 tuổi (ở Quảng Ninh) bất ngờ tức ngực, khó thở rồi gục xuống. Người bệnh được xác định ngừng tim, ngừng tuần hoàn khi nhập viện.

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Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu liên tục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người xung quanh đã cấp cứu tại chỗ, giúp tim đập trở lại. Tuy nhiên, khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân tiếp tục ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, tuần hoàn được tái lập.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và chụp động mạch vành cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng liên quan rối loạn nhịp tim.

Bệnh nhân được áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, kiểm soát huyết động, lọc máu liên tục, cân bằng dịch, điều chỉnh rối loạn kiềm toan - điện giải. Đặc biệt, các bác sĩ triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm giảm tổn thương não sau ngừng tim.

Bằng hệ thống hạ thân nhiệt nội mạch, ê kíp đưa ống thông vào tĩnh mạch lớn, hạ nhiệt độ cơ thể từ 37 xuống khoảng 33 độ C và duy trì trong 24 giờ.

Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ, não là cơ quan chịu tổn thương sớm và nặng nề nhất sau ngừng tim do thiếu ôxy. Ngay cả khi tim đập lại, người bệnh vẫn có nguy cơ hôn mê kéo dài, sống thực vật hoặc suy giảm nhận thức, vận động.

Hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát, từ đó tăng khả năng phục hồi thần kinh.

Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp bình thường, ăn uống qua đường miệng, vận động tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh.

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Bệnh nhân hồi phục tốt, tri giác và vận động trở lại bình thường

Bác sĩ Hùng cho biết việc triển khai sớm kỹ thuật hạ thân nhiệt cùng hồi sức chuyên sâu đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn.

Các bác sĩ cảnh báo nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch khi vận động cường độ cao. Nhiệt độ môi trường tăng dễ gây mất nước, rối loạn điện giải, tăng gánh nặng cho tim, nhất là ở người có bệnh nền hoặc chưa khám sức khỏe định kỳ.

Người dân lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp, uống đủ nước và tránh vận động quá sức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, hồi hộp, cần dừng tập luyện và đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

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