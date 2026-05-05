Sức khỏe

Chàng trai 18 tuổi ngưng tim khi chơi thể thao, xuất viện sau 86 ngày "chiến đấu"

Hải Yến

(NLĐO) - Nam thanh niên 18 tuổi bị ngưng tim đột ngột khi đang chơi thể thao đã được bác sĩ cứu sống thành công nhờ kỹ thuật V-A ECMO sau 86 ngày

Ngày 5-5, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cứu nam thanh niên 18 tuổi bị ngưng tim ngoại viện đột ngột khi đang chơi thể thao, sau 86 ngày điều trị.

Bệnh nhân được ThS-BSCKI Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 thăm khám

Trước đó, nam thanh niên (18 tuổi) bất ngờ ngưng tim khi tham gia hoạt động thể thao. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc kích hoạt quy trình cấp cứu, hỗ trợ tuần hoàn bằng V-A ECMO.

Sau khoảng 1 tuần, bệnh nhân cai ECMO thành công. Tuy nhiên, bệnh nhân lại bị viêm phổi nặng, suy thận phải lọc máu liên tục, nhiễm trùng vết thương chân trái và đặc biệt là di chứng não thiếu oxy sau ngưng tim.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục trong niềm vui của ekip bác sĩ và gia đình

ThS-BSCKI Nguyễn Hữu Tín cùng ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt 86 ngày. Có những thời điểm, tình trạng diễn biến rất nặng, buộc đội ngũ y bác sĩ và gia đình phải trải qua những giờ phút căng thẳng tột độ.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng phổi của bệnh nhân được kiểm soát, chức năng thận hồi phục rõ rệt sau giai đoạn phải lọc máu liên tục, vết thương chân trái đã lành lại.

Theo BS Tín, điều khiến gia đình và ê-kíp xúc động nhất chính là sự hồi phục về tri giác của bệnh nhân. Ban đầu, khả năng nhận thức của bệnh nhân gần như ở mức rất sơ khai. Dần dần, em bắt đầu nhận ra bố mẹ, em gái. Những ngày gần xuất viện, bệnh nhân đã có thể đưa tay vẫy chào bác sĩ, một cử chỉ nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự trở lại của ý thức và kết nối.


