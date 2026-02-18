Ngược dòng kịch tính, PSG hạ chủ nhà Monaco 3-2 tại Champions League

Paris Saint-Germain cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi lội ngược dòng đánh bại AS Monaco 3-2 ngay trên sân đội bóng Công quốc ở lượt đi vòng play-off Champions League. Chiến thắng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp nối dài chuỗi bất bại ở vòng knock-out dưới thời Luis Enrique.



Monaco nhập cuộc rất ấn tượng và hiệu quả như trong mơ. Mới giây thứ 60, Folarin Balogun bật cao đánh đầu không người kèm từ quả tạt của Aleksandr Golovin, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

PSG chưa kịp ổn định thì đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 17. Tận dụng đường chọc khe của Maghnes Akliouche, Balogun băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Matvei Sofonov, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Folarin Balogun liên tiếp ghi 2 bàn cho Monaco

Bị dẫn sâu, PSG buộc phải tăng tốc. Cơ hội rút ngắn cách biệt đến ở phút 22 khi Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vòng cấm sau pha truy cản lộ liễu của Wout Faes. Tuy nhiên, cú sút phạt đền của Vitinha lại không thắng được thủ môn Philipp Köhn.

Vitinha sút hỏng phạt đền

Dù vậy, sức ép liên tục của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp trước giờ giải lao. Phút 37, Désiré Doué xử lý khéo léo rồi sút chéo góc, bóng dội cột dọc bay vào lưới Monaco, rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Chỉ ít phút sau, Achraf Hakimi dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2 khi hiệp một khép lại.

Achraf Hakimi dứt điểm chuẩn như một tiền đạo thực thụ

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Golovin bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng cao chân với Vitinha. Chơi hơn người, PSG hoàn toàn kiểm soát bóng và đẩy Monaco lùi sâu về phần sân nhà.

Tuy nhiên, phải đến phút 68, sự khác biệt mới được tạo ra. Doué hoàn tất cú đúp bằng cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, giúp đội bóng của HLV Luis Enrique hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2.

Desire Doue lập cú đúp, PSG ngược dòng thành công trước Monaco

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, PSG chủ động làm chậm nhịp độ để bảo toàn lợi thế, trong khi Monaco chỉ còn biết trông chờ những cú sút xa, đáng chú ý nhất là pha dứt điểm chệch cột dọc của Denis Zakaria.

Chiến thắng trên sân khách giúp PSG nắm lợi thế trước trận lượt về tại Parc des Princes. Dù khoảng cách chỉ là một bàn, bản lĩnh và chiều sâu đội hình đang giúp đội bóng thủ đô chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out chính thức.