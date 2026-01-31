HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp

Hoàng Hiệp - Ảnh: UEFA

(NLĐO) - Lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2025-2026 đã mở ra nhiều trận đấu đầy kịch tính.

Tối 30-1, những cặp đấu cạnh tranh 8 tấm vé còn lại vào vòng 1/8 Champions League 2025-2026 đã được xác định.

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League 2025-2026

Theo đó, tâm điểm của vòng play-off là cuộc tái ngộ giữa Real Madrid và Benfica chỉ ít ngày sau trận đấu nghẹt thở ở lượt cuối vòng phân hạng. Với bàn thắng để đời của thủ môn Anatoliy Trubin, đại diện Bồ Đào Nha đã đánh bại "Kền kền trắng" với tỉ số 4-2. Kết quả này đã đẩy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha rơi khỏi top 8, buộc họ phải đá trận play-off nhằm hy vọng tiến xa hơn ở sân chơi năm nay.

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp - Ảnh 2.

Real Madrid sẽ tái ngộ Benfica của HLV Jose Mourinho

Benfica đã giành 3 chiến thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại đấu trường CLB hàng đầu châu lục. Đáng chú ý, "Los Blancos" từng gục ngã trước đối thủ đến từ Bồ Đào Nha ở chung kết Cúp C1 châu Âu (tên gọi trước đây của Champions League) năm 1962. Đối với HLV Jose Mourinho, đây cũng là cơ hội để ông tái khẳng định "cái duyên" đả bại đội bóng cũ từng 15 lần vô địch châu Âu.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh phải đá play-off là Newcastle sẽ đối diện thử thách mang tên Qarabag. Chuyến hành quân tới Azerbaijan chen giữa lịch thi đấu dày đặc tại giải quốc nội là bài toán thể lực thực sự cho thầy trò HLV Eddie Howe. Dù Qarabag đã để thua Liverpool 0-6 ở lượt cuối vòng phân hạng, họ cũng từng tạo bất ngờ khi thành công cầm hòa 2-2 trước Chelsea đầu tháng 11 vừa qua.

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp - Ảnh 3.

Newcastle là đại diện Anh duy nhất không thể giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League

Vòng play-off Champions League mùa giải này còn chứng kiến trận derby nước Pháp giữa ĐKVĐ PSG và Monaco. Juventus sẽ chạm trán Galatasaray, còn đội bóng đồng hương Inter Milan đối đầu Bodø/Glimt. Ở vòng phân hạng, đại diện Na Uy đã đánh bại một trong những ứng viên vô địch hàng đầu là Man City với tỉ số 3-1.

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp - Ảnh 4.

ĐKVĐ PSG sẽ chạm trán đội bóng đồng hương Monaco ở trận play-off

Các cặp đấu còn lại bao gồm: Atletico Madrid gặp Club Brugge; Dortmund gặp Atalanta và Bayer Leverkusen gặp Olympiacos.

Theo lịch của UEFA, lượt đi vòng play-off Champions League 2025-2026 diễn ra vào ngày 17 và 18-2, trong khi lượt về sẽ được tổ chức 1 tuần sau đó.


Tin liên quan

Aston Villa ngược dòng kịch tính, đoạt á quân vòng bảng Europa League

Aston Villa ngược dòng kịch tính, đoạt á quân vòng bảng Europa League

(NLĐO) – Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Aston Villa vẫn đủ bản lĩnh lội ngược dòng để đánh bại RB Salzburg 3-2 tại sân nhà Villa Park, về nhì vòng bảng Europa League.

Siêu máy tính dự đoán 3 đại diện Anh bị loại ngay vòng 1/8 Champions League

(NLĐO) - Arsenal có thể đánh bại Barcelona, PSG trên hành trình tới Budapest – Hungary để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League.

Lộ trình “đại chiến" tới chung kết Champions League của 6 đại diện Anh

(NLĐO) – Dự báo 6 đại diện Anh sẽ phải đụng độ nhiều đối thủ lớn từ vòng 16 đội trên hành trình đi tới trận chung kết Champions League 2025-2026.

UEFA hlv jose mourinho Benfica Real Madrid play-off Champions League PSG
