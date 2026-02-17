PSG - Monaco và những cuộc “nội chiến” ở Champions League

Màn so tài PSG – Monaco thuộc vòng play-off Champions League diễn ra lúc 03 giờ ngày 18-2 (giờ Hà Nội).
Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên 2 đội bóng Pháp này gặp nhau tại đấu trường châu Âu, đồng thời mới chỉ là cặp "nội chiến Ligue 1" thứ ba trong lịch sử Champions League.
Trước đó, Lyon từng đánh bại Bordeaux ở tứ kết mùa 2009-2010.
Mùa trước, PSG thắng Brest với tổng tỉ số 10-0 sau hai lượt trận, lập kỷ lục chiến thắng cách biệt nhất trong các cặp đấu cùng quốc gia. Đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique đang là đương kim vô địch giải đấu.
Tính đến nay, đã có 27 cặp đấu loại trực tiếp giữa các đội cùng quốc gia ở Champions League.
Các cặp đấu nội bộ bóng đá Anh xuất hiện nhiều nhất với 10 lần, tiếp theo là các đội Tây Ban Nha với 8 lần.
Ngoài ra, từng có 3 cuộc đối đầu giữa các đội cùng thành phố, nổi bật là Inter Milan gặp AC Milan 3 lần, hay Atletico Madrid đối đầu Real Madrid cũng 3 lần.
Trận tứ kết mùa 2003-2004 giữa Chelsea và Arsenal là trận derby London đầu tiên trong lịch sử Champions League.
Các cặp đấu nội bộ quốc gia tại vòng knock-out Champions League (không tính chung kết
(Tỉ số là tổng sau hai lượt trận)
Bayern Munich vs Borussia Dortmund 0-1 (tứ kết mùa 1997-1998)
Bayern Munich vs Kaiserslautern 6-0 (tứ kết mùa 1998-1999)
Valencia vs Barcelona 5-3 (bán kết mùa 1999-2000)
Barcelona vs Real Madrid 1-3 (bán kết mùa 2001-2002)
AC Milan vs Inter Milan 1-1 (bán kết mùa 2002-2003, AC Milan đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách)
Chelsea vs Arsenal 3-2 (tứ kết mùa 2003-2004)
AC Milan vs Inter Milan 5-0 (tứ kết mùa 2004-2005)
Chelsea vs Liverpool 0-1 (tứ kết mùa 2004-2005)
Chelsea vs Liverpool 1-1 (bán kết mùa 2006-2007, Liverpool thắng luân lưu 4-1)
Arsenal vs Liverpool 3-5 (tứ kết mùa 2007-2008)
Liverpool vs Chelsea 3-4 (bán kết mùa 2007-2008)
Liverpool vs Chelsea 5-7 (tứ kết mùa 2008-2009)
Man Utd vs Arsenal 4-1 (bán kết mùa 2008-2009)
Lyon vs Bordeaux 3-2 (tứ kết mùa 2009-2010)
Chelsea vs Man Utd 1-3 (tứ kết mùa 2010-2011)
Real Madrid vs Barcelona 1-3 (bán kết mùa 2010-2011)
Barcelona vs Atletico Madrid 1-2 (tứ kết mùa 2013-2014)
Atletico Madrid vs Real Madrid 0-1 (tứ kết mùa 2014-2015)
Barcelona vs Atletico Madrid 2-3 (tứ kết mùa 2015-2016)
Real Madrid vs Atletico Madrid 4-2 (bán kết mùa 2016-2017)
Liverpool vs Man City 5-1 (tứ kết mùa 2017-ống18)
Tottenham vs Man City 4-4 (tứ kết mùa 2018-2019, Tottenham đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách)
AC Milan vs Napoli 2-1 (tứ kết mùa 2022-2023)
AC Milan vs Inter Milan 0-3 (bán kết mùa 2022-2023)
Brest vs Paris Saint-Germain 0-10 (vòng play-off knock-out mùa 2024-2025)
Real Madrid vs Atletico Madrid 2-2 (vòng 1/8 mùa 2024-2025, Real Madrid thắng luân lưu 4-2)
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen 5-0 (vòng 1/8 mùa 2024-2025)
Bình luận (0)