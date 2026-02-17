PSG - Monaco và những cuộc “nội chiến” ở Champions League

Màn so tài PSG – Monaco thuộc vòng play-off Champions League diễn ra lúc 03 giờ ngày 18-2 (giờ Hà Nội).

Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên 2 đội bóng Pháp này gặp nhau tại đấu trường châu Âu, đồng thời mới chỉ là cặp "nội chiến Ligue 1" thứ ba trong lịch sử Champions League.

Trước đó, Lyon từng đánh bại Bordeaux ở tứ kết mùa 2009-2010.

Mùa trước, PSG thắng Brest với tổng tỉ số 10-0 sau hai lượt trận, lập kỷ lục chiến thắng cách biệt nhất trong các cặp đấu cùng quốc gia. Đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique đang là đương kim vô địch giải đấu.

Thủ môn Matvei Safonov của PSG thực hiện pha cứu thua trong trận gặp Newcastle ở vòng bảng Champions League hôm 28-1. Ảnh: AP

Tiền vệ Aleksandr Golovin của Monaco đánh đầu trong trận gặp Juventus ở vòng bảng Champions League hôm 28-1. Ảnh: AP

Tính đến nay, đã có 27 cặp đấu loại trực tiếp giữa các đội cùng quốc gia ở Champions League.

Các cặp đấu nội bộ bóng đá Anh xuất hiện nhiều nhất với 10 lần, tiếp theo là các đội Tây Ban Nha với 8 lần.

Ngoài ra, từng có 3 cuộc đối đầu giữa các đội cùng thành phố, nổi bật là Inter Milan gặp AC Milan 3 lần, hay Atletico Madrid đối đầu Real Madrid cũng 3 lần.

Trận tứ kết mùa 2003-2004 giữa Chelsea và Arsenal là trận derby London đầu tiên trong lịch sử Champions League.