"Ngược đường ngược nắng" lên sóng VTV3

"Ngược đường ngược nắng", tác phẩm mới nhất của Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 1-4.

Mang đến câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, "Ngược đường ngược nắng" là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại. Ở đó, những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa việc giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại.

Bộ phim xoay quanh gia đình ông Phúc - chủ xưởng làm hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi 2 con gái khôn lớn. Vân - người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã, luôn sống theo nguyên tắc. Còn Mai là cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

Các diễn viên trong buổi ra mắt phim “Ngược đường ngược nắng”

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, Mai quyết định trở về quê, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực - bà Diện, chủ xưởng tăm hương trong làng, bất ngờ bùng phát. Điều trớ trêu là giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung - con trai duy nhất của ông Trực.

Một trong những điểm thú vị của "Ngược đường ngược nắng" là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Ngọc Huyền - Đình Tú, đôi vợ chồng trẻ được khán giả yêu mến và ủng hộ thời gian qua, đảm nhận hai vai chính Mai và Trung - cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu.

Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc như NSƯT Thanh Quý, Nguyệt Hằng, Tú Oanh, diễn viên Anh Tuấn, Anh Đức, Minh Thu…

Phim sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 1-4 vào lúc 21 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.