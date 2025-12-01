HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phim mới về mâu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3

Yến Anh

(NLĐO) - “Gia đình trái dấu” mang đến góc nhìn hiện đại và gần gũi về những mâu thuẫn thế hệ tạo nên những khoảng cách vô hình trong gia đình Việt.

Tối 1-12, tập 1 phim "Gia đình trái dấu"ra mắt khán giả trên sóng VTV3, tạo nên sự thú vị với khán giả trẻ khi phản ánh chân thực áp lực, kỳ vọng và cách người trẻ kết nối với gia đình trong thời hiện đại.

Phim mới về mẫu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3 - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Anh trong phim "Gia đình trái dấu"

Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Phi, nơi biến cố lớn nhất của người trụ cột đã trở thành cú hích để những "khoảng cách vô hình" bùng phát. Không muốn vợ con lo lắng và sợ làm thất vọng sự kỳ vọng của dòng họ ở quê vì nghỉ hưu sớm, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật.

"Họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc. Đó là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Đức, đứa con trai lớn khi ông một mực phản đối chuyện hôn nhân của con. Đó là những khoản đầu tư không thể thu về của bà Ánh - vợ ông; là nợ ngân hàng tiền mua nhà; là sự hối thúc liên tục về tài chính từ bố và em trai ở quê và đỉnh điểm là sự xuất hiện của bé Nhi - được cho là "con rơi" của ông Phi đã phá vỡ niềm tin và hạnh phúc mà gia đình ông đã dày công vun đắp.

Phim mới về mẫu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3 - Ảnh 2.

Diễn viên Hoàng Hải vào vai ông Phi

Liệu "bức tường thành" ông Phi có sụp đổ hoàn toàn hay đó chính là cơ hội để ông nhận ra giá trị thực sự của hai tiếng "gia đình"?

Câu chuyện tình thân, gia đình không phải đề tài mới lạ nhưng bộ phim "Gia đình trái dấu" khai thác câu chuyện ấy ở góc nhìn khác, thú vị và gần với thời cuộc hơn. Bộ phim thông qua cuộc tinh giản biên chế, sáp nhập bộ máy của cả nước để đưa ra những vấn đề của gia đình ông Phí, những điều âm ỉ mà biết đâu nếu không có biến cố nghỉ hưu non của ông Phi thì chắc sẽ chẳng bao giờ bùng phát.

Mỗi quan hệ yêu thương "tuồng chèo" giữa vợ chồng ông Phi - bà Ánh cũng là một mô típ thú vị, nhất là ở lứa tuổi U50. Những mâu thuẫn, khắc khẩu giữa bố và con trai luôn là vấn đề muôn thuở nhưng chẳng bao giờ cũ bởi mỗi thời mỗi khác.

Phim mới về mẫu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3 - Ảnh 3.

"Gia đình trái dấu" khai thác câu chuyện gia đình ở góc nhìn thú vị và gần với thời cuộc hơn

Diễn xuất chân thật của dàn diễn gạo cội kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ tạo nên sự thu hút cho bộ phim. NSƯT Hoàng Hải tiếp tục thể hiện sự duyên dáng sẵn có trong vai ông Phi - một người chồng, người cha trách nhiệm nhưng thích sắp đặt cuộc sống của con cái theo ý mình, tưởng rằng đã đủ yêu thương nhưng lại gặp sự phản ứng trái ngược từ con cái.

NSƯT Kiều Anh tạm thoát khỏi những vai diễn thân phận, đáng thương khi hóa thân vào một bà vợ U50 nhưng tâm tính vô lo, vô nghĩ.

Các diễn viên trẻ Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang đã ghi dấu ấn với khán giả qua vai Hoàng Đình Quý (thời trẻ) trong "Không thời gian" và Ngân (thời trẻ) trong "Cách em 1 milimet".

Lần này, Tuấn Anh đảm nhận vai Đức với lối sống bản năng, khắc khẩu với bố; Quỳnh Trang trong vai Dương tinh ý, sống tình cảm.

"Gia đình trái dấu" chính thức lên sóng vào 20 giờ tối thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1-12.

Tin liên quan

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng

Ra rạp từ ngày 14-11, đến trưa 27-11, phim "Truy tìm long diên hương" đã thu về hơn 155 tỉ đồng - theo Box Office Việt Nam.

Hoàng Hải phim Kiều Anh Gia đình trái dấu
