HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Cẩm nang tài chính" cho người trẻ trên sóng VTV3

Yến Anh

(NLĐO)- Chương trình "Ting Ting" phát sóng VTV3 hàng ngày như một "trợ lý tài chính buổi sáng" dành cho thế hệ Gen Z.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, VTV3 phát sóng chương trình "Ting Ting" như một "trợ lý tài chính buổi sáng" hàng ngày dành cho thế hệ Gen Z.

"Cẩm nang tài chính" cho người trẻ trên sóng VTV3 - Ảnh 1.

Chương trình "Ting Ting" phát sóng VTV3 hàng ngày như một "trợ lý tài chính buổi sáng" hàng ngày dành cho thế hệ Gen Z

Với thời lượng ngắn gọn, nội dung trực quan và cách thể hiện trẻ trung, chương trình hướng tới việc giúp khán giả trẻ hiểu đúng, làm đúng trong các quyết định chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.

Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn khuyến khích người trẻ hình thành thói quen suy nghĩ có trách nhiệm về tiền bạc. Những câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc trong đời sống như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi hay sử dụng thẻ tín dụng… được đặt trong những tình huống cụ thể để người xem có thể nhìn lại cách mình đang quản lý tài chính cá nhân.

Thay vì trình bày lý thuyết khô khan, chương trình lựa chọn cách kể chuyện bằng các tình huống đời sống quen thuộc. Nhờ vậy, những khái niệm tài chính vốn phức tạp trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn với khán giả.

Nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung, kết hợp yếu tố giải trí nhẹ nhàng và hình ảnh trực quan. Điều này giúp khán giả cảm thấy việc học về tài chính không còn nặng nề, mà giống như đang theo dõi một câu chuyện đời sống gần gũi.

Đặc biệt, nhịp chương trình được xây dựng nhanh gọn, rõ ràng để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả trẻ trong thời đại số. Chỉ trong vài phút mỗi ngày, người xem có thể tiếp cận những kiến thức tài chính cơ bản nhưng thiết thực.

"Cẩm nang tài chính" cho người trẻ trên sóng VTV3 - Ảnh 2.

BTV Hữu Trí

BTV Hữu Trí, người viết format và tổ chức sản xuất chương trình, cho hay ý tưởng của "Ting Ting" xuất phát từ những khoảnh khắc rất đời thường trong cuộc sống của người trẻ. Anh cho biết khi bắt đầu xây dựng chương trình, ê-kíp đặt ra một câu hỏi khá đơn giản: Người trẻ thực sự nghĩ về tiền vào lúc nào.

"Có thể không phải khi đọc sách tài chính, mà thường là khi đang lướt điện thoại, mua một món đồ vì đang giảm giá, hay khi ví điện tử báo 'ting ting' một giao dịch vừa được thực hiện. Từ những khoảnh khắc rất đời thường đó, format của chương trình được hình thành"- anh chia sẻ.

Mỗi số "Ting Ting" được thiết kế như một câu chuyện nhỏ trong đời sống của người trẻ. Chương trình thường bắt đầu bằng một tình huống quen thuộc như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi, dùng thẻ tín dụng lần đầu hoặc đơn giản là… hết tiền trước ngày nhận lương.

Từ những tình huống đó, chương trình dần "bóc tách" vấn đề để lý giải các hành vi tài chính quen thuộc: Vì sao con người dễ chi tiêu theo cảm xúc, vì sao những khoản chi nhỏ có thể cộng dồn thành khoản lớn, hay khi nào nên sử dụng tín dụng và khi nào cần kiểm soát chi tiêu.

"Chúng tôi kể một câu chuyện đời sống, nhưng dựa trên nền tảng dữ liệu và kiến thức tài chính rõ ràng. Nếu người xem cảm thấy tình huống này giống mình, thì đó đã là bước đầu của giáo dục tài chính"- BTV Hữu Trí chia sẻ.

Ngoài phát sóng trên VTV3 vào khung giờ buổi sáng hàng ngày từ 7 – 7 giờ 10, "Ting Ting" còn được phân phối trên nhiều nền tảng số với các định dạng linh hoạt, phù hợp với thói quen xem nội dung nhanh của khán giả trẻ.

Tin liên quan

Phim mới về mâu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3

Phim mới về mâu thuẫn trong gia đình Việt lên sóng VTV3

(NLĐO) - “Gia đình trái dấu” mang đến góc nhìn hiện đại và gần gũi về những mâu thuẫn thế hệ tạo nên những khoảng cách vô hình trong gia đình Việt.

tài chính VTV3 giáo dục tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo