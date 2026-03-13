"Cẩm nang tài chính" cho người trẻ trên sóng VTV3

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, VTV3 phát sóng chương trình "Ting Ting" như một "trợ lý tài chính buổi sáng" hàng ngày dành cho thế hệ Gen Z.

Với thời lượng ngắn gọn, nội dung trực quan và cách thể hiện trẻ trung, chương trình hướng tới việc giúp khán giả trẻ hiểu đúng, làm đúng trong các quyết định chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.

Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn khuyến khích người trẻ hình thành thói quen suy nghĩ có trách nhiệm về tiền bạc. Những câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc trong đời sống như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi hay sử dụng thẻ tín dụng… được đặt trong những tình huống cụ thể để người xem có thể nhìn lại cách mình đang quản lý tài chính cá nhân.

Thay vì trình bày lý thuyết khô khan, chương trình lựa chọn cách kể chuyện bằng các tình huống đời sống quen thuộc. Nhờ vậy, những khái niệm tài chính vốn phức tạp trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn với khán giả.

Nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung, kết hợp yếu tố giải trí nhẹ nhàng và hình ảnh trực quan. Điều này giúp khán giả cảm thấy việc học về tài chính không còn nặng nề, mà giống như đang theo dõi một câu chuyện đời sống gần gũi.

Đặc biệt, nhịp chương trình được xây dựng nhanh gọn, rõ ràng để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả trẻ trong thời đại số. Chỉ trong vài phút mỗi ngày, người xem có thể tiếp cận những kiến thức tài chính cơ bản nhưng thiết thực.

BTV Hữu Trí

BTV Hữu Trí, người viết format và tổ chức sản xuất chương trình, cho hay ý tưởng của "Ting Ting" xuất phát từ những khoảnh khắc rất đời thường trong cuộc sống của người trẻ. Anh cho biết khi bắt đầu xây dựng chương trình, ê-kíp đặt ra một câu hỏi khá đơn giản: Người trẻ thực sự nghĩ về tiền vào lúc nào.

"Có thể không phải khi đọc sách tài chính, mà thường là khi đang lướt điện thoại, mua một món đồ vì đang giảm giá, hay khi ví điện tử báo 'ting ting' một giao dịch vừa được thực hiện. Từ những khoảnh khắc rất đời thường đó, format của chương trình được hình thành"- anh chia sẻ.

Mỗi số "Ting Ting" được thiết kế như một câu chuyện nhỏ trong đời sống của người trẻ. Chương trình thường bắt đầu bằng một tình huống quen thuộc như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi, dùng thẻ tín dụng lần đầu hoặc đơn giản là… hết tiền trước ngày nhận lương.

Từ những tình huống đó, chương trình dần "bóc tách" vấn đề để lý giải các hành vi tài chính quen thuộc: Vì sao con người dễ chi tiêu theo cảm xúc, vì sao những khoản chi nhỏ có thể cộng dồn thành khoản lớn, hay khi nào nên sử dụng tín dụng và khi nào cần kiểm soát chi tiêu.

"Chúng tôi kể một câu chuyện đời sống, nhưng dựa trên nền tảng dữ liệu và kiến thức tài chính rõ ràng. Nếu người xem cảm thấy tình huống này giống mình, thì đó đã là bước đầu của giáo dục tài chính"- BTV Hữu Trí chia sẻ.

Ngoài phát sóng trên VTV3 vào khung giờ buổi sáng hàng ngày từ 7 – 7 giờ 10, "Ting Ting" còn được phân phối trên nhiều nền tảng số với các định dạng linh hoạt, phù hợp với thói quen xem nội dung nhanh của khán giả trẻ.