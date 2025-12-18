HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người bán hàng Việt Nam thu tỉ USD từ "chợ số" xuyên biên giới

Lê Thúy

(NLĐO) - Năm 2025, xuất khẩu trực tuyến ước tính tăng 18% đạt 2 tỉ USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tuyến đạt 4,45 tỉ USD.

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Kênh truyền hình Kinh tế tài chính (VITV) tổ chức Diễn đàn Thương mại điện tử xuyên biên giới 2025 (VOIEF).

- Ảnh 1.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương)

Theo bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của kinh tế số Việt Nam. Bất chấp bối cảnh còn nhiều thách thức, thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số.

Năm 2025, quy mô TMĐT bán lẻ cán mốc 31 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng hơn 25% và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Việt Nam giữ vững vị trí trong Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 về quy mô thị trường ở ASEAN (sau Indonesia và Thái Lan).

"TMĐT xuyên biên giới nổi lên như một kênh mở rộng thị trường hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; nhiều mô hình bán lẻ trực tuyến đã vươn tới người tiêu dùng ở các thị trường khu vực và quốc tế"- bà Lại Việt Anh nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, năm 2024, tổng xuất nhập khẩu trực tuyến đạt 4,1 tỉ USD, trong đó xuất khẩu trực tuyến đạt 1,7 tỉ USD. Sang đến năm 2025, xuất khẩu trực tuyến ước tính tăng 18% đạt 2 tỉ USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tuyến đạt 4,45 tỉ USD.

Doanh thu bán lẻ xuyên biên giới của Việt Nam dự kiến đạt 11,1 tỉ USD vào 2026

Trong khi đó, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, dẫn dự báo quy mô toàn cầu thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 791,5 tỉ USD, dự báo tăng 30%/năm, trong đó doanh thu bán lẻ xuyên biên giới của Việt Nam dự kiến đạt 11,1 tỉ USD năm 2026, với ngành hàng thế mạnh là phụ kiện du lịch, đồ gia dụng tiện ích, mỹ phẩm, thời trang cá nhân hóa.

Bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược, Shopee, phân tích xuất khẩu trực tuyến có tiềm năng lớn tại thị trường Đông Nam Á với quy mô thị trường đang tăng trưởng. Doanh thu thương mại điện tử ở Đông Nam Á tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 128,4 tỉ USD trong năm 2024, được thúc đẩy bởi hạ tầng được nâng cấp và dịch vụ của các nền tảng được cải thiện.

Đặc biệt, người tiêu dùng trong khu vực rất coi trọng sự đa dạng của sản phẩm, tương tự như thị trường Việt Nam.

Bà Linh chia sẻ, nhiều người tiêu dùng Philippines rất yêu thích thương hiệu Việt Nam, đặc biệt là các thương hiệu quốc dân hoặc những sản phẩm có tính sáng tạo cao. Các số liệu ghi nhận cho thấy doanh thu từ xuất khẩu trực tuyến tăng trưởng mạnh, mang lại hàng triệu USD cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

thương mại điện tử xuất nhập khẩu xuất khẩu trực tuyến thương mại điện tử xuyên biên giới
