Người cận vệ của Bác Hồ trao tặng Khu Di tích Phủ Chủ tịch 2 hiện vật quý

Hiện vật là chiếc máy chữ hiệu Hermes và chiếc đồng hồ để bàn - gắn bó với Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, đã được ông Trần Viết Hoàn, người cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gìn giữ, phát huy những giá trị di sản của Bác

Chiếc máy chữ hiệu Hermes gắn bó với Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Ngọc Trường

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức lễ tiếp nhận vào chiều 19-8, trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chiếc máy chữ hiệu Hermes và chiếc đồng hồ để bàn, những hiện vật đồng thời, có giá trị đặc biệt trong việc tái hiện sinh động đời sống và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người trao tặng hiện vật cho Khu di tích là ông Trần Viết Hoàn. Ông Hoàn sinh năm 1943 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), là một trong số ít người vinh dự được trực tiếp phục vụ và bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cuối đời của Người.

Từ năm 1966 - 1969, ông Trần Viết Hoàn là cận vệ tại Khu Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ sống và làm việc, đặc biệt có mặt trong giai đoạn Bác lâm bệnh và qua đời. Sau đó, ông Hoàn tiếp tục công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước và giữ cương vị Giám đốc của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ năm 1988 - 2004.

Chiếc đồng hồ để bàn được ông Hoàn trao tặng Khu di tích. Ảnh: Ngọc Trường

Những năm tháng bên Bác và công tác tại Khu Di tích, ông Trần Viết Hoàn gắn bó sâu sắc với từng hiện vật, từng di tích nơi đây. Với ông, việc sưu tầm những hiện vật gốc, hiện vật đồng thời là một nỗ lực thầm lặng, như một cách nối dài mạch nguồn ký ức về Bác - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.



Theo chia sẻ của ông Trần Viết Hoàn, ông và cháu nội của mình may mắn sưu tầm được hai hiện vật và quyết định trao tặng lại cho Khu Di tích Phủ Chủ tịch nhằm bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của mình với cơ quan - nơi ông đã gắn bó cả đời.

"Đây cũng là để hiện thực hóa mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ, phát huy những giá trị di sản của Bác, để những giá trị ấy mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại"- ông Trần Viết Hoàn xúc động nói.

Làm phong phú thêm nguồn hiện vật, tư liệu quý giá

Hai hiện vật do ông Trần Viết Hoàn trao tặng lần này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng. Đây là các hiện vật đồng thời với chiếc máy chữ Hermes Baby và đồng hồ để bàn hiện đang được trưng bày tại Nhà sàn Bác Hồ - nơi Bác sống và làm việc trong suốt 11 năm cuối đời (1958 - 1969).



Ông Trần Viết Hoàn trao tặng hiện vật chiếc máy chữ cho Khu di tích. Ảnh: VGP

Theo đó, chiếc máy chữ Hermes hiện nay được trưng bày ở ngăn dưới cùng giá sách phòng làm việc tầng 2 ngôi Nhà sàn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng chiếc máy đánh các bài viết, văn bản, thư gửi tới các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, sản xuất, chiến đấu, điện mừng, lời chia buồn tới nhân dân và bạn bè thế giới.

Chiếc máy là người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay cả lúc đi công tác xa Người cũng mang máy theo, lúc nghỉ chân giữa đường cần thảo tài liệu Người lấy máy ra kê luôn lên chân và làm việc. Máy được làm bằng kim loại, thiết kế vuông, màu xám, mang dòng chữ "HER MES – MADE IN SWITZERLAND BY Paillard S.A." - minh chứng sinh động cho một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Đối với chiếc đồng hồ để bàn, hiện đang được trưng bày tại tầng 1 Nhà sàn. Đồng hồ được mua tại Cửa hàng cung cấp Bờ Hồ năm 1964, cao 12,5 cm, đường kính 10,5 cm, mặt kính tròn trong suốt, vỏ sắt mạ vàng. Mỗi ngày, cán bộ phục vụ đều lên dây cót để đồng hồ chạy đúng giờ, giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc khoa học, đúng giờ giấc.

Chiếc đồng hồ đã gắn bó với Người trong thời gian Người sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, đặc biệt trong các cuộc họp với Bộ Chính trị hay khi làm việc với các đồng chí Trung ương Đảng. Đây còn là biểu tượng của nếp sống ngăn nắp, khoa học mà Người luôn duy trì đến cuối đời.

Việc tiếp nhận hai hiện vật quý từ ông Trần Viết Hoàn không chỉ góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu, hiện vật tại Khu Di tích, mà còn là minh chứng sâu sắc cho tấm lòng thủy chung son sắt của một người từng có vinh dự cận kề phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là lời nhắc nhở đầy xúc động về trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ Khu Di tích hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản quý báu tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời.

Tiếp nhận hai hiện vật, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với ông Trần Viết Hoàn, người cận vệ trung thành bên Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Theo bà Lê Thị Phượng, Bác đã đi xa gần 56 năm, mối nhân duyên đặc biệt giữa Khu Di tích đặc biệt về Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch và các thế hệ nhân chứng từng được phục vụ bên Người vẫn được nối tiếp.

Nhấn mạnh những câu chuyện ẩn chứa trong từng hiện vật sẽ làm phong phú thêm nguồn hiện vật, tư liệu quý giá tại Khu Di tích, bà Lê Thị Phượng cho rằng từ đó, sẽ phát huy hơn nữa giá trị các hiện vật, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, học tập, giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời là cách tri ân, tôn vinh tốt nhất tấm lòng của những cá nhân, tổ chức trao tặng, góp phần mang di sản Hồ Chí Minh đến với công chúng, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.