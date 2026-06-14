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Thời sự

Người chồng vẫy xe CSGT cầu cứu giữa quốc lộ vì vợ sắp sinh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhận được tín hiệu cầu cứu từ người chồng có vợ chuyển dạ trên xe khách, CSGT Quảng Trị đã dùng xe chuyên dụng mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện.

Người chồng vẫy xe CSGT cầu cứu giữa quốc lộ vì vợ sắp sinh - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1, lực lượng đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ đang chuyển dạ, dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa đến bệnh viện an toàn để được cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Theo đó, khoảng 13 giờ 20 ngày 13-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Gio Linh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Hoàng Phi Hùng (33 tuổi, trú phường Hương Trà, TP Huế).

Anh Hùng cho biết vợ mình là chị Phan Thị Ngân đang mang thai. Khi cả hai di chuyển trên xe khách từ Hà Tĩnh về TP Huế thì chị Ngân bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Trước tình huống khẩn cấp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ. Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, mở lối ưu tiên để xe khách lưu thông thuận lợi trên tuyến Quốc lộ 1.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 an toàn.

Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, thăm khám và theo dõi sức khỏe cho sản phụ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho quá trình sinh nở.

Việc hỗ trợ đưa người dân gặp tình huống khẩn cấp đến cơ sở y tế là một trong những hoạt động thường xuyên của lực lượng Cảnh sát giao thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng người dân.

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