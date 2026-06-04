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Thời sự

Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày 4-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - chủ trì. Tham dự có ông Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Thanh Hải

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị - đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương chúc mừng ông Hồ Thanh Hải được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ tin tưởng ông Hồ Thanh Hải sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

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