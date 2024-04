CUỘC THI VIẾT "NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI": Người cứu chữa những "tâm hồn lạc lối"

Sốc điện tiền mê là gì?

Sốc điện là đưa một dòng điện ngoại lai dạng xung, đi qua não trong một thời gian ngắn (1 giây), xóa đi toàn bộ các hoạt động điện của não, kể cả hoạt động điện sinh lý và bệnh lý. Sau đó, các hoạt động điện sinh lý sẽ hồi phục, còn các hoạt động điện bệnh lý sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, sốc điện có một tác dụng phụ không tránh khỏi là gây ra cơn co giật kiểu động kinh. Chính các cơn co giật kiểu động kinh này gây ra các tác dụng phụ của sốc điện như đau cơ, đau đầu, lú lẫn...

Với giải pháp sốc điện tiền mê hoặc sốc điện gây mê, các cơn co giật do sốc điện được loại bỏ gần như hoàn toàn, do đó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.