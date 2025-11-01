Người dân bắt được con vật quý hiếm, nặng gần 4 kg

Ngày 1-11, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, chăm sóc một con tê tê do người dân bắt giữ, giao nộp.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con vật quý hiếm là tê tê, nặng gần 4 kg

Trước đó, vào tối 31-10, trong lúc đi làm về, anh Lê Văn Huân (ngụ khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê tại khu vực nút giao đường Nguyễn Huệ - Đặng Tất.

Biết đây là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Huân đã bắt lại và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà đã phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà cùng các đơn vị liên quan làm thủ tục tiếp nhận, chăm sóc, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan kiểm lâm, con tê tê này nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm 1B quý hiếm, nguy cấp cần được ưu tiên bảo vệ.