Thời sự Chính trị

Người dân cần làm gì để tránh bị lừa đảo dịp Tết?

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Công an TPHCM nhận diện nhiều thủ đoạn lừa đảo quen thuộc nhưng liên tục được biến tướng

Chiều 8-1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã đưa ra cảnh báo về tình hình tội phạm lừa đảo trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo

Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, dịp Tết là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, lợi dụng tâm lý chủ quan, nhu cầu mua sắm, vui chơi, đi lại và các chính sách an sinh của Nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

img

Thượng tá Hồ Thọ Hải cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Qua thực tiễn đấu tranh, Công an TPHCM nhận diện nhiều thủ đoạn lừa đảo quen thuộc nhưng liên tục được biến tướng. Các đối tượng thường mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp để thông báo tặng quà Tết, hỗ trợ chính sách, thực hiện hoạt động "tình nghĩa", khuyến mãi dịp cuối năm. 

Từ đó, các đối tượng dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng lạ, nhấp vào đường link giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực (OTP) nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, dịp Tết là thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu đặt vé máy bay, vé xe, đặt phòng khách sạn, homestay để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và các công cụ tìm kiếm để dàn dựng màn kịch lừa đảo tinh vi. 

Người dân cần làm gì?

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thức như CH Play hoặc App Store. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Đối với việc đặt vé, đặt phòng lưu trú dịp Tết, người dân nên lựa chọn các đại lý, cơ sở uy tín, đã được kiểm chứng, hạn chế chuyển tiền trước khi chưa xác thực rõ ràng.

Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm thông tin trên không gian mạng, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên bỏ qua các đường link đứng đầu có gắn nhãn "trang tài trợ". Đây thường là hình thức quảng cáo trả phí mà các đối tượng lừa đảo hay sử dụng để tiếp cận nạn nhân.

