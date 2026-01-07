HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FAM lao đao: FIFA, AFC có thể tiếp quản, cảnh sát điều tra tội lừa đảo

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Các lãnh đạo FAM có nguy cơ bị bãi nhiệm để FIFA và AFC tạm thời tiếp quản khắc phục. Thậm chí, cảnh sát Malaysia điều tra vụ án theo hướng "lừa đảo".

Theo truyền thông Malaysia, FIFA và AFC đang theo dõi sát diễn biến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" và không loại trừ khả năng can thiệp sâu vào nội bộ FAM nếu liên đoàn không đủ năng lực tự khắc phục khủng hoảng.

Kênh Astro Arena dẫn lời Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết, bất kể phán quyết của CAS ra sao, FIFA và AFC đều có quyền tạm thời tiếp quản FAM nhằm khôi phục hệ thống quản trị.

FIFA, AFC có thể tiếp quản FAM, cảnh sát Malaysia đưa vụ việc nhập tịch thành tội lừa đảo - Ảnh 1.

Kịch bản xấu nhất là ban lãnh đạo FAM bị bãi nhiệm có thời hạn, FIFA hoặc AFC sẽ lập ủy ban tạm thời để rà soát sai phạm, cải tổ quản trị trước khi cho phép bầu ban lãnh đạo mới – mô hình từng áp dụng với Indonesia, Kuwait hay Brunei. Khi đó, các đội tuyển và CLB Malaysia sẽ không được thi đấu quốc tế, dù các giải trong nước vẫn duy trì.

Kịch bản thứ hai là ban lãnh đạo FAM chủ động từ chức, thành lập ủy ban tạm thời để khắc phục sai sót theo các báo cáo điều tra của FIFA, với sự hỗ trợ chuyên môn từ FIFA và AFC.

Ngoài ra, Astro Arena cho biết thêm Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đang đẩy mạnh điều tra vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, sau khi tiếp nhận tổng cộng 45 báo cáo và ghi lời khai của 9 cá nhân.

FIFA, AFC có thể tiếp quản FAM, cảnh sát Malaysia đưa vụ việc nhập tịch thành tội lừa đảo - Ảnh 2.

Vụ nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia đã được xếp vào diện điều tra hình sự nghiêm trọng. Cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ triệu tập thêm các bên liên quan, kể cả đại diện FIFA nếu cần thiết.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết vụ án hiện được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội lừa đảo.

Trước đó, hồ sơ từng được xem xét theo Điều 468 (làm giả tài liệu), nhưng đã được điều chỉnh sau khi cơ quan chức năng đánh giá toàn diện các nội dung báo cáo.

PDRM cho biết, báo cáo đầu tiên liên quan vụ việc do chính FAM nộp ngày 24.12 tại trụ sở cảnh sát quận Petaling Jaya, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

(NLĐO) - FAM đang đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng truyền thông Malaysia tin HLV Cklamovski có thể vực dậy tuyển Malaysia.

FAM lao đao vì án phạt FIFA, thiệt hại có thể vượt 52 tỉ đồng

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối mặt với khủng hoảng lớn do án phạt FIFA từ việc nhập tịch không đúng quy định, tạo nên thiệt hại có thể kéo dài chục năm.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia bị FIFA và FAM cùng điều tra

(NLĐO) - FAM và FIFA cùng ra phán quyết điều tra Tổng Thư ký FAM Noor Azman Rahman về hành vi gian lận trong hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

cảnh sát AFC nhập tịch FAM FIFA Malaysia
