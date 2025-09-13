HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người dân cần làm gì sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn thận với người lạ

Vụ việc rò rỉ nhiều thông tin cá nhân, như tài khoản ngân hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) khiến nhiều người dân lo lắng.

Công an TP HCM đánh giá đây là vụ việc để lại nhiều hệ lụy vì đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị các đối tượng lợi dụng để tiến hành những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Sau vụ việc này, Công an TP HCM đã phát đi thông báo cảnh báo người dân kẻ gian có thể lợi dụng các dữ liệu chiếm đoạt để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo. 

Người dân cần làm gì sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân - Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

Qua đó, các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao sẽ giả danh các cơ quan công quyền, nhân viên ngân hàng, công an, kiểm sát viên thông báo nạn nhân dính vào các vụ việc liên quan đến đường dây tội phạm.

Đồng thời, kịch bản lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi yêu cầu nạn nhân chuyển lại; gửi mail thông báo đến nạn nhân rồi yêu cầu nạn nhân click vào đường link để hoàn tất thủ tục. Nếu người dân click vào đường link kẻ gian sẽ chiếm quyền điện thoại và chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, trong ví điện tử.

Trước nguy cơ lộ lọt thông tin này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email.

Đồng thời, cảnh giác với người lạ, không bấm vào bất kỳ đường link; không chuyển tiền cho bất kỳ ai nếu không quen biết đồng thời thường xuyên trao đổi, nhắc nhở với người lớn tuổi trong nhà.

Trong một thông báo gửi khách hàng, VPBank cho biết hiện tại các cơ quan chức năng như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đang khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước để triển khai đồng bộ những biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để ứng phó, xác minh và bảo đảm an ninh mạng.

VPBank khuyến cáo khách hàng nên tham khảo thông tin từ những nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang và bị lợi dụng bởi các tổ chức, cá nhân không có / không liên quan tới các nghiệp vụ tài chính – ngân hàng. 

Với sự cố an ninh mạng lần này, kẻ gian không thể trực tiếp chiếm đoạt tài sản nhưng có thể lợi dụng thông tin lộ lọt để phát tán mã độc, xây dựng kịch bản lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. 

"Vì vậy, khách hàng cần thường xuyên nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thống và không cung cấp mã OTP/SmartOTP cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng", khuyến cáo của VPBank nêu rõ.

Tin liên quan

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với nhiều chiêu lừa đảo sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông tin được đăng trên mạng xã hội, tránh bị lừa đảo

Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

(NLĐO) - Một phụ nữ bán dép trên lề đường đã bị nam thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy, đối tượng bị Công an TP HCM bắt giữ ngay sau đó

dữ liệu cá nhân lộ dữ liệu cá nhân Công an TP HCM
