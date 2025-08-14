Thông tin chính thức với Báo Người Lao Động chiều ngày 14-8, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã khẳng định điều này.



Người dân được phép nuôi gà lôi trắng khi đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật

Vừa qua, vụ án ông Thái Khắc Thành (ngụ tỉnh Nghệ An) bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, sau đó được cho tại ngoại chờ điều tra lại, đã gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận.

Thế nhưng, sau vụ việc này, nhiều người vẫn băn khoăn câu hỏi là gà lôi trắng có được phép nuôi để bán thương mại hay không và làm thế nào để không vi phạm pháp luật?

Làm rõ hơn vấn đề này, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm dẫn quy định tại Thông tư số 27 ngày 24-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Cách gì để nuôi gà lôi trắng mà không phạm luật?

Theo đó, "người dân được phép nuôi gà lôi trắng khi đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 25 Thông tư số 27 năm 2025" - đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết.



Về câu hỏi nếu người dân muốn nuôi gà lôi trắng hay những động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm để bán (thương mại) thì phải làm gì để không vi phạm pháp luật?

Đại diện Cục Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thông tin để nuôi và buôn bán các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm như gà lôi trắng, người dân cần tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi, mở sổ theo dõi nuôi, thực hiện thủ tục xác nhận bảng kê lâm sản khi mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục kiểm dịch động vật, chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Để tránh xảy ra trường hợp tương tự như anh Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng ở Nghệ An, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến nghị người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi bắt đầu nuôi các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng như cơ quan Kiểm lâm địa phương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký nuôi theo đúng quy định.