Người nuôi, bán 13 con gà lôi trắng nói không tin khi được thông báo tại ngoại

Sau khi được tại ngoại trở về nhà tại xã Đô Lương, anh Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; người bị bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm") chia sẻ: "Gần trưa ngày 13-8, khi tôi đang bị giam giữ thì có cán bộ công an lại gần nói hôm nay có thể anh sẽ được tại ngoại trở về nhà. Lúc đó tôi không tin, và cứ nghĩ là cán bộ động viên mình, không ngờ việc thay đổi biện pháp ngăn chặn là sự thật. Tôi cảm thấy như một giấc mơ".

Vợ và con anh Thái Khắc Thành vui mừng khi chồng được tại ngoại

Anh Thái Khắc Thành cảm ơn sâu sắc đến VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng. Cảm ơn dân làng, mọi người đã đồng hành, hỗ trợ gia đình rất nhiều.

"Ở phiên tòa phúc thẩm tới đây, tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại và tòa xử mức án nhẹ nhất để tôi sớm được trở về với gia đình, cố gắng trở thành công dân tốt" - anh Thành nói.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết trước khi bị bắt, anh Thái Khắc Thành là một công dân tốt, làm nghề nông, sống hiền lành, được mọi người trong làng rất yêu quý.

Khu vực anh Thành nuôi, nhân giống gà lôi trắng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin những ngày vừa qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Thông tin mới vụ nuôi, bán 13 con gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù

Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Người thân anh Thái Khắc Thành vui mừng khi anh được tại ngoại

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho anh Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, anh Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.