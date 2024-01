Người dân, công an truy bắt tên cướp xe Vespa tại Khu Công nghệ cao

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết lúc 0 giờ ngày 14-1, thông qua đường dây nóng, Trực ban Phòng CSGT Công an TP HCM nhận được tin báo về vụ cướp xe máy xảy ra tại Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức). Người báo tin đồng thời cung cấp số điện thoại của người dân đang truy đuổi tên cướp với bị hại.

Sau khi liên hệ và nhận được thông tin vị trí truy đuổi đối tượng cướp giật, Trực ban Phòng CSGT đã cung cấp thông tin cho Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn để chỉ đạo tổ tuần tra phối hợp với các tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Đội Cảnh sát hình sự, Tổ 363 - Công an quận 4 và Tổ phòng chống đua xe của Phòng CSGT đã tổ chức truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, 4, 7, 8.

Lực lượng truy bắt đối tượng cướp xe máy của cô gái ở Khu Công nghệ cao

Đến trước số nhà 2T Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4 thì khống chế và bắt giữ được đối tượng Thạch Đen (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh) là người đã chở đối tượng cướp xe máy của cô gái trước đó.

Lúc này, các lực lượng phối hợp tiếp tục truy đuổi đối tượng cướp xe máy. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng điều khiển xe máy cướp được nhiều lần ép, đạp xe đặc chủng và dùng nón bảo hiểm tấn công vào lực lượng truy đuổi nhằm tẩu thoát.

Cô gái viết thư cảm ơn lực lượng hỗ trợ

Cán bộ Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn nhận thấy đối tượng manh động, liều lĩnh nên đã dùng súng K59 bắn chỉ thiên 2 phát để trấn áp đối tượng. Đến trước số nhà 1/7B, đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8, đối tượng đã bị các lực lượng phối hợp bao vây chặn bắt, khống chế và di lý về Công an phường 4, quận 8.

Tại trụ sở Công an phường, đối tượng khai tên Lê Văn Sơn (SN 1985, quê tỉnh Bến Tre). Các lực lượng đã tiến hành bàn giao đối tượng và phương tiện cho công an phường. Vụ việc được các cơ quan nghiệp vụ Công an Quận 8 tiếp tục xử lý theo quy định.

Cô gái bị cướp xe tên N.T.P kể khi đang di chuyển trong Khu Công nghệ cao, đoạn qua cầu Phú Hữu, thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát đe dọa và cướp xe Vespa. Chị N.T.P đã nhờ 1 người đi đường đuổi theo đồng thời gọi báo về đường dây nóng Phòng CSGT để nhờ hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Khi nhận lại được xe tại trụ sở công an phường, chị N.T.P rất xúc động và vô cùng biết ơn nên đã viết thư cảm ơn các lực lượng không ngại đêm khuya, khó khăn để truy đuổi, bắt được đối tượng và bàn giao lại tài sản cho mình.