Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng phê bình loạt xã, phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng bêu tên 29 đơn vị chậm cập nhật kết quả chi trả quà 2-9 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tập trung triển khai việc tặng quà cho dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo báo cáo, đến ngày 8-9, tỉ lệ cập nhật trên phần mềm tại toàn thành phố chỉ đạt 52,31%. Trong đó, 31/93 địa phương có tỉ lệ trên 80% như xã Thạnh Mỹ (101,9%), xã Đắc Pring (101,01%), xã Trà Liên (99,8%)…

Ngược lại, 29 địa phương đạt dưới 30%, thậm chí rất thấp như xã Lãnh Ngọc (2,12%), xã Nam Giang (2,33%), xã Thạnh Bình (2,37%). Các xã này thuộc tỉnh Quảng Nam cũ

Một số xã, phường thuộc TP Đà Nẵng cũ cũng có tỉ lệ cập nhật thấp, nằm trong danh sách 29 đơn vị bị phê bình. Trong đó có, xã Bà Nà (hơn 13%), phường Hải Vân (hơn 19%), phường An Khê (hơn 26%).

Phường Thanh Khê - nơi có số dân đông nhất Đà Nẵng - từng bị phản ánh chậm chi trả quà này nằm trong danh sách có tỉ lệ cập nhật cao, hơn 75%.

Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 - Ảnh 1.

Thực hiện chi trả quà 2-9 tại phường An Khê, TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê bình 29 địa phương chậm trễ và yêu cầu rà soát, chấn chỉnh ngay để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao. Việc tặng quà và cập nhật kết quả trên phần mềm được xác định là trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã.

Thành phố chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp bộ phận tài chính – kế toán đẩy nhanh tiến độ cập nhật. Trường hợp kết quả không chuyển biến, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các địa phương phải khẩn trương thực hiện chuyển khoản hỗ trợ qua tài khoản an sinh xã hội. Với những trường hợp đã nhận tiền mặt nhưng chưa cập nhật, phải điều chỉnh lại dữ liệu trên phần mềm.

Công an thành phố được giao theo dõi, tiếp nhận danh sách từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, bàn giao cho công an xã phối hợp cùng UBND cấp xã triển khai, đảm bảo tiến độ và minh bạch.

Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân

Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân

Cầu Bà Ngân thường xuyên bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bức xúc vì sở, ngành vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu sở, ngành và địa phương xử lý dứt điểm kiến nghị cử tri ngay từ cơ sở.

