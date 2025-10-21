Sợ ngập, chủ xe BMW ở Đà Nẵng nghĩ ra cách ‘độc lạ’ để bảo vệ xế cưng

Anh Trần Thanh Nguyên (trú tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), sống trên đường Mẹ Nhu – khu vực thường xuyên ngập sâu khi có mưa lớn, cho biết đã mua một tấm bạt kích thước 6x12m với giá 500.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để chống ngập cho ô tô.



Học theo kinh nghiệm của người dân Thái Nguyên trong đợt lũ gần đây, anh trải bạt dưới nền nhà, cho xe BMW chạy lên, phủ kín toàn bộ và dùng dây cố định.

"Nếu nước tràn vào, lớp bạt sẽ giúp xe nổi lên, tránh nước vào động cơ và khoang xe. Cách làm này tuy thủ công nhưng có thể hạn chế rủi ro khi nước dâng" - anh Nguyên nói.

Chiếc ô tô được bọc kín

Theo anh Nguyên, tấm bạt này có tính năng chống thấm nên sẽ ngăn nước vào bên trong xe

Tại khu chung cư nhà ở xã hội Hoà Khánh (phường Liên Chiểu), tối 21-10, hàng trăm xe máy được người dân di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao nhằm tránh ngập.

Loạt xe máy được người dân đưa từ tầng hầm lên hành lang tại khu chung cư nhà ở xã hội Hoà Khánh

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó bão số 12 và mưa lớn, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị người dân khẩn trương đưa ô tô, xe máy lên nơi cao, không để ở tầng hầm hoặc các khu vực trũng thấp.

Ông nhắc lại bài học từ Thái Nguyên khi hàng chục xe bị nước lũ cuốn trôi trong hầm gửi xe, gây thiệt hại nặng nề, và nhấn mạnh Đà Nẵng "tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự".

Theo dự báo, từ ngày 22 đến 27-10, Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa rất lớn với tổng lượng 400-700mm, có nơi vượt 900mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng và mực nước trên các sông có thể lên mức báo động 2-3. Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thời tiết.