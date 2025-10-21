Sợ ngập, chủ xe BMW ở Đà Nẵng nghĩ ra cách ‘độc lạ’ để bảo vệ xế cưng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sợ ngập, chủ xe BMW ở Đà Nẵng nghĩ ra cách ‘độc lạ’ để bảo vệ xế cưng

B.Vân

(NLĐO) - Trước thông tin bão số 12 sắp đổ bộ kèm mưa lớn kéo dài, nhiều người dân Đà Nẵng đã chủ động tìm cách bảo vệ tài sản, nhất là ô tô và xe máy

Anh Trần Thanh Nguyên (trú tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), sống trên đường Mẹ Nhu – khu vực thường xuyên ngập sâu khi có mưa lớn, cho biết đã mua một tấm bạt kích thước 6x12m với giá 500.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để chống ngập cho ô tô. 

Học theo kinh nghiệm của người dân Thái Nguyên trong đợt lũ gần đây, anh trải bạt dưới nền nhà, cho xe BMW chạy lên, phủ kín toàn bộ và dùng dây cố định. 

"Nếu nước tràn vào, lớp bạt sẽ giúp xe nổi lên, tránh nước vào động cơ và khoang xe. Cách làm này tuy thủ công nhưng có thể hạn chế rủi ro khi nước dâng" - anh Nguyên nói.

Chủ xe BMW ở Đà Nẵng dùng bạt bọc ô tô chống ngập trước mưa lớn - Ảnh 1.

Chiếc ô tô được bọc kín

Chủ xe BMW ở Đà Nẵng dùng bạt bọc ô tô chống ngập trước mưa lớn - Ảnh 2.

Theo anh Nguyên, tấm bạt này có tính năng chống thấm nên sẽ ngăn nước vào bên trong xe

Tại khu chung cư nhà ở xã hội Hoà Khánh (phường Liên Chiểu), tối 21-10, hàng trăm xe máy được người dân di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao nhằm tránh ngập.

Chủ xe BMW ở Đà Nẵng dùng bạt bọc ô tô chống ngập trước mưa lớn - Ảnh 3.

Chủ xe BMW ở Đà Nẵng dùng bạt bọc ô tô chống ngập trước mưa lớn - Ảnh 4.

Loạt xe máy được người dân đưa từ tầng hầm lên hành lang tại khu chung cư nhà ở xã hội Hoà Khánh

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó bão số 12 và mưa lớn, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị người dân khẩn trương đưa ô tô, xe máy lên nơi cao, không để ở tầng hầm hoặc các khu vực trũng thấp.

 Ông nhắc lại bài học từ Thái Nguyên khi hàng chục xe bị nước lũ cuốn trôi trong hầm gửi xe, gây thiệt hại nặng nề, và nhấn mạnh Đà Nẵng "tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự".

Theo dự báo, từ ngày 22 đến 27-10, Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa rất lớn với tổng lượng 400-700mm, có nơi vượt 900mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng và mực nước trên các sông có thể lên mức báo động 2-3. Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thời tiết.

Tin liên quan

Nhiều phường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ ngày 22-10

Nhiều phường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ ngày 22-10

(NLĐO) - Nhiều phường ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 22-10 để tránh bão số 12 Fengshen và mưa lớn

Đà Nẵng: Lo bão số 12 đổ bộ, người dân hối hả tích trữ lương thực

(NLĐO) - Nhiều cửa hàng, siêu thị mini ở Đà Nẵng đông nghẹt khách mua lương thực dự trữ trước bão số 12 Fengshen và mưa lớn dự báo đến 900mm

Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

(NLĐO) - Sóng lớn dâng cao hơn 3m tràn bờ sông Hàn, xé toang vỉa hè tại chân cầu Thuận Phước - TP Đà Nẵng

bão số 12 Đà Nẵng chống ngâoj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo