Kinh tế

Người dân đổi USD ở đâu để tránh bị phạt nặng?

Thái Phương - Thy Thơ

(NLĐO) – Các đại lý đổi ngoại tệ đều có bảng hiệu, cá nhân không mua bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro.

Đây là khuyến cáo của bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, khi trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về quy định mới tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ hôm nay, 9-1.

Theo quy định mới tại Nghị định 340/2025, cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép, còn được gọi là giao dịch trên thị trường tự do (chợ đen).

Nếu giao dịch từ 1.000 đến dưới 10.000 USD, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng; giao dịch từ 10.000 đến dưới 100.000 USD, áp dụng mức phạt 20-30 triệu đồng; giao dịch từ 100.000 USD trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng…

Ngoài ra, các hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc VND trong những trường hợp cụ thể.

Bà Trần Thị Ngọc Liên cho biết việc mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân phải thực hiện theo đúng quy định quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật khác liên quan.

Người dân khi có nhu cầu mua, bán ngoại tệ tiền mặt thực hiện giao dịch theo quy định tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; hoặc tại các đại lý đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

- Ảnh 2.

Các điểm thu đổi ngoại tệ chính thức đều có bảng hiệu theo quy định. Ảnh: Thy Thơ

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng VND mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy VND (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định).

Khi giao dịch, người dân phải có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ, chứng từ phù hợp với giao dịch thực tế theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép và đại lý đổi ngoại tệ để bảo đảm việc mua bán ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời, người dân được cấp chứng từ, hóa đơn mua, bán ngoại tệ đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi, hạn chế rủi ro.

"Các đại lý đổi ngoại tệ đều có bảng hiệu là đơn vị được phép thu đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại quầy thu đổi. Vì vậy, người dân khi phát sinh nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cần liên hệ các tổ chức tín dụng được phép và đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn để được hướng dẫn, cung ứng dịch vụ theo đúng quy định. Cá nhân không mua bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro" – bà Ngọc Liên nói.

Những nhu cầu ngoại tệ hợp pháp

Hiện nay, theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho các mục đích.

Cụ thể là học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

"Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp trên của công dân Việt Nam thực hiện tại tổ chức tín dụng được phép. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của người dân để thanh toán cho các giao dịch nêu trên căn cứ nhu cầu thực tế và hợp lý của từng giao dịch" – bà Ngọc Liên thông tin thêm.


