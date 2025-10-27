Phép màu giữa thiên nhiên: 17 rùa con bạch tạng chào đời ở Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Phép màu giữa thiên nhiên: 17 rùa con bạch tạng chào đời ở Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Một tổ rùa biển tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo vừa nở ra 17 cá thể rùa bạch tạng khỏe mạnh, hiện tượng rất kỳ hiếm gặp trong tự nhiên.

Ngày 27-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết một tổ rùa gồm 78 trứng tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo đã nở thành công 56 rùa con. Đáng chú ý, trong số đó, có 17 cá thể rùa bạch tạng (albinism), dạng biến đổi di truyền cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện với tần suất khoảng 1/100.000 – 1/150.000 cá thể rùa biển.

Cá thể rùa bạch tạng mới chào đời vào mùa sinh sản năm nay với lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt trong vắt. Đây là lần đầu tiên Vườn Quôc gia Côn Đảo ghi nhận số lượng rùa bạch tạng chào đời nhiều và khỏe mạnh như vậy tại khu vực này.

Hiện tướng hiếm, 14 rùa con bạch tạng chào đời kỳ diệu tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Những cá thể rùa con bạch tạng nở ra vào sáng 27-10

Hằng năm, tại Côn Đảo vẫn phát hiện khoảng 3-4 tổ rùa có hiện tượng bạch tạng nhưng hầu hết cá thể đều mang dị tật như không có mắt hoặc cụt vây. Việc 14 rùa con bạch tạng ra đời lành lặn, linh hoạt là điều vô cùng đặc biệt và hiếm thấy.

Sau khi nở, những chú rùa con được thả trở về biển, hành trình sinh tồn đầy thử thách khi chúng phải vượt qua hàng loạt "kẻ thù tự nhiên" như cua, chim và các loài cá lớn dưới nước.

Hiện tướng hiếm, 14 rùa con bạch tạng chào đời kỳ diệu tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Rùa con sau khi nở ra sẽ được thả trở lại biển tại Côn Đảo

Không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, rùa biển còn chịu tác động từ ô nhiễm, đánh bắt không bền vững và suy thoái môi trường sống, khiến quần thể loài này trên thế giới suy giảm nghiêm trọng. Với rùa bạch tạng, nguy cơ còn lớn hơn do khả năng ngụy trang kém, khiến chúng dễ bị phát hiện và tấn công.


Tin liên quan

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Sau Chương trình luân phiên bác sĩ đến Đặc khu Côn Đảo, nhiều bệnh nhân đã được chữa trị thành công ngay tại đảo mà không phải đưa về đất liền

Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

(NLĐO)- Trong lúc tắm biển ở Côn Đảo, nữ du khách bị sóng đánh ra xa bờ, may mắn được thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu vào bờ.

Tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo

(NLĐO) - Bảo tàng Côn Đảo tạm ngưng đón khách tham quan để phục vụ công tác sửa chữa nhằm bảo tồn tốt hơn các giá trị di sản lịch sử nơi đây

Côn Đảo Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo rùa bạch tạng rùa con
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo