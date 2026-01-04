HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều tối 4-1

THÁI HÙNG

(NLĐO) - Chiều tối 4-1, ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dòng người từ các tỉnh trở lại TPHCM đông dần; Bến xe Miền Tây nhộn nhịp, Miền Đông cũ thông thoáng.

Chiều tối 4-1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm TPHCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi dòng người từ các tỉnh, thành đổ về, mang theo hành lý lỉnh kỉnh, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 1.

Đông đúc người dân trở lại TPHCM tại Bến xe Miền Tây

Tại Bến xe Miền Tây, từ khoảng 15 giờ, các chuyến xe từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ,… liên tục nối đuôi nhau vào bãi trả khách. Hàng nghìn hành khách nhanh chóng xuống xe, tỏa ra khu vực phía trước bến để bắt taxi, xe ôm công nghệ về nhà. Không khí hối hả bao trùm toàn khu vực khi người kéo vali, người xách quà quê, tranh thủ từng phút để kịp trở lại nhịp sống thường ngày.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 2.

Hành khách cho biết phải đợi xe công nghệ khá lâu

Anh Minh, hành khách quê Đồng Tháp, cho biết anh quay lại TPHCM sớm để kịp đi làm từ thứ hai. "Đặt xe công nghệ có hơi khó hơn ngày thường, nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi được xe với mức giá chấp nhận được", anh nói. 

Trong khi đó, chị Tuyên (An Giang) vừa thao tác trên điện thoại vừa thở dài vì hành lý quá nhiều. "Tôi chờ GrabCar khá lâu không có xe nhận, đành phải đặt hai chuyến xe công nghệ, một chở người, một chở đồ. Giá chỉ nhích nhẹ so với ngày thường", chị chia sẻ.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 3.
Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 4.
Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 5.

Để tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến trên đường Kinh Dương Vương, lực lượng bảo vệ và nhân viên điều tiết giao thông phải liên tục phân luồng, hướng dẫn hành khách

Để tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến trên đường Kinh Dương Vương, lực lượng bảo vệ và nhân viên điều tiết giao thông phải liên tục phân luồng, hướng dẫn hành khách. Dù lượng người đông, nhiều hành khách cho biết việc di chuyển vẫn khá thuận lợi nhờ các nhà xe chủ động tăng chuyến, không xảy ra tình trạng chen lấn, nhồi nhét.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 6.

Bến xe Miền Đông cũ ghi nhận lượng khách "hạ nhiệt" rõ rệt. Khu vực sảnh chờ và bãi trả khách vẫn thông thoáng, không còn cảnh đông đúc như những năm trước

Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông cũ ghi nhận lượng khách "hạ nhiệt" rõ rệt. Khu vực sảnh chờ và bãi trả khách vẫn thông thoáng, không còn cảnh đông đúc như những năm trước. 

Người dân lỉnh kinh vali, túi xách trở lại TPHCM - CLIP: THÁI HÙNG

Theo nhân viên bảo vệ, phần lớn các tuyến xe đi miền Trung và miền Bắc đã chuyển sang hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, nên bến xe cũ hiện chỉ còn phục vụ một số tuyến ngắn đi Bình Phước và Tây Nguyên, giúp áp lực giao thông khu vực này giảm đáng kể.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 7.

Càng về cuối buổi chiều, mật độ phương tiện tại các cửa ngõ phía Tây và phía Đông thành phố càng tăng

Càng về cuối buổi chiều, mật độ phương tiện tại các cửa ngõ phía Tây và phía Đông thành phố càng tăng. Cô Hoa, vừa xuống xe từ chuyến Vũng Tàu cũ, cho biết cô chọn xuống dọc đường để người nhà tiện ra đón, tránh phải vòng vào bến xe đông đúc.

Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều 4-1 - Ảnh 8.

Theo nhân viên bảo vệ, phần lớn các tuyến xe đi miền Trung và miền Bắc đã chuyển sang hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, nên bến xe cũ hiện chỉ còn phục vụ một số tuyến ngắn đi Bình Phước và Tây Nguyên, giúp áp lực giao thông khu vực này giảm đáng kể

Tin liên quan

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông, ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông, ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng

(NLĐO)- Ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp là điểm giao nhau giữa đường Tỉnh 870 – Quốc lộ 1 và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TPHCM

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

(NLĐO)- Ngày 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch với lưu lượng hành khách và chuyến bay đạt mức kỷ lục.

Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 Hà Nội dần lấy lại nhịp sống quen thuộc. Mang theo không khí hối hả đặc trưng của những ngày đầu năm mới.

TPHCM bến xe Miền Đông bến xe Miền Tây Bến xe miền Đông mới tết dương lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo