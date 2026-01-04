Người dân hối hả trở lại TPHCM chiều tối 4-1

Chiều tối 4-1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm TPHCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi dòng người từ các tỉnh, thành đổ về, mang theo hành lý lỉnh kỉnh, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Đông đúc người dân trở lại TPHCM tại Bến xe Miền Tây

Tại Bến xe Miền Tây, từ khoảng 15 giờ, các chuyến xe từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ,… liên tục nối đuôi nhau vào bãi trả khách. Hàng nghìn hành khách nhanh chóng xuống xe, tỏa ra khu vực phía trước bến để bắt taxi, xe ôm công nghệ về nhà. Không khí hối hả bao trùm toàn khu vực khi người kéo vali, người xách quà quê, tranh thủ từng phút để kịp trở lại nhịp sống thường ngày.

Hành khách cho biết phải đợi xe công nghệ khá lâu

Anh Minh, hành khách quê Đồng Tháp, cho biết anh quay lại TPHCM sớm để kịp đi làm từ thứ hai. "Đặt xe công nghệ có hơi khó hơn ngày thường, nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi được xe với mức giá chấp nhận được", anh nói.

Trong khi đó, chị Tuyên (An Giang) vừa thao tác trên điện thoại vừa thở dài vì hành lý quá nhiều. "Tôi chờ GrabCar khá lâu không có xe nhận, đành phải đặt hai chuyến xe công nghệ, một chở người, một chở đồ. Giá chỉ nhích nhẹ so với ngày thường", chị chia sẻ.

Để tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến trên đường Kinh Dương Vương, lực lượng bảo vệ và nhân viên điều tiết giao thông phải liên tục phân luồng, hướng dẫn hành khách. Dù lượng người đông, nhiều hành khách cho biết việc di chuyển vẫn khá thuận lợi nhờ các nhà xe chủ động tăng chuyến, không xảy ra tình trạng chen lấn, nhồi nhét.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông cũ ghi nhận lượng khách "hạ nhiệt" rõ rệt. Khu vực sảnh chờ và bãi trả khách vẫn thông thoáng, không còn cảnh đông đúc như những năm trước.

Người dân lỉnh kinh vali, túi xách trở lại TPHCM - CLIP: THÁI HÙNG

Theo nhân viên bảo vệ, phần lớn các tuyến xe đi miền Trung và miền Bắc đã chuyển sang hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, nên bến xe cũ hiện chỉ còn phục vụ một số tuyến ngắn đi Bình Phước và Tây Nguyên, giúp áp lực giao thông khu vực này giảm đáng kể.

Càng về cuối buổi chiều, mật độ phương tiện tại các cửa ngõ phía Tây và phía Đông thành phố càng tăng. Cô Hoa, vừa xuống xe từ chuyến Vũng Tàu cũ, cho biết cô chọn xuống dọc đường để người nhà tiện ra đón, tránh phải vòng vào bến xe đông đúc.