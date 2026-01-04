HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khách tới nườm nượp, TPHCM có doanh thu "khủng" hơn 2.600 tỉ đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, TPHCM đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, hơn 75.000 lượt khách quốc tế

Chiều 4-1, Sở Du lịch TPHCM cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2025, khách tới tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1,24 triệu lượt; khách quốc tế đạt 75.726 lượt. Công suất phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch ước đạt khoảng 75%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỉ đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Trong kỳ nghỉ lễ, Sở Du lịch đã triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bán hàng hóa đúng giá niêm yết tại cơ sở cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Khách quốc tế tới TPHCM ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống và gần như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…), Đông Nam Á và một số thị trường châu Âu. Khách quốc tế tới TPHCM dịp này chủ yếu lựa chọn các sản phẩm tham quan ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực. Phân khúc khách lẻ, khách đi theo nhóm nhỏ chiếm tỉ trọng cao.

Doanh thu du lịch TPHCM đạt 2 . 632 Tỉ đồng nhờ lượng khách kỷ lục - Ảnh 2.

Khách quốc tế tới TPHCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

Theo ghi nhận trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, các khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông.

Chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi là những điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động trong dịp lễ. Khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố, lượng khách tham quan ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Khu vui chơi giải trí như Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng trong dịp nghỉ lễ.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết năm nay, các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách từ trung tâm thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ. Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải có công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong các ngày cao điểm.

Theo Sở Du lịch TP HCM, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu khách nội địa, tổng doanh thu du lịch khoảng 330.000 tỉ đồng. Và doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí tăng tích cực, góp phần tạo khí thế khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch năm nay.


