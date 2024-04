Người dân khốn khổ dưới cái nắng kỷ lục 44 độ C ở Quảng Trị

Theo ghi nhận, nhiệt độ lúc hơn 13 giờ ngày 29-4 tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) là 44 độ C. Thời điểm này, trên đường phố có rất ít người dân tham gia giao thông.

Người lao động làm việc dưới cái nắng kỷ lục tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 29-4 đến ngày 30-4, tại tỉnh này xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Gió Tây đến Tây Nam đạt cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất đối với vùng đùng đồng bằng từ 40-42 độ C, có nơi trên 42 độ C; vùng núi từ 37-39 độ C.

Trước đó, ngày 28-4, nhiệt độ cao nhất tại TP Đông Hà là 44 độ C, xảy ra lúc 14 giờ 58 phút. Đây là nhiệt độ cao nhất từ năm 1976 đến nay.

Dưới đây là một số hình ảnh người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng kỷ lục tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị:

Giữa trưa TP Đông Hà nắng nóng hầm hập nhưng người phụ nữ này vẫn miệt mài lao động

Đường phố tại TP Đông Hà vắng tênh giữa lúc nắng nóng đạt kỷ lục 44 độ C

Những phụ nữ thu mua, nhặt ve chai vẫn miệt mài làm việc, dù TP Đông Hà nắng nóng hầm hập, đứng gió

Giấc ngủ trưa của người bán hàng rong, người lao động dưới cái nắng 44 độ C của TP Đông Hà.





Tài xế xe ta-xi tận dụng bóng râm ít ỏi của cây xanh để "trốn nắng", trong khi người tham gia giao thông tìm bóng râm để chờ đèn đỏ.