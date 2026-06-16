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Net Zero

Người dân kiếm tiền từ điện mặt trời chỉ bằng chiếc smartphone

Theo Vietnamnet

Một startup Thụy Sĩ đã mở ra hướng đi mới tại Đức: số hóa điện mặt trời, biến việc tiết kiệm năng lượng thành trải nghiệm giống như quản lý tài khoản ngân hàng.

Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của riêng các tập đoàn năng lượng hay những tấm pin đắt đỏ. Một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra tại thị trường Đức, nơi điện mặt trời được số hóa như tài khoản ngân hàng và người dân có thể "hưởng lợi tức" hàng tháng chỉ bằng chiếc smartphone.

"App ngân hàng" cho điện mặt trời

Trong khi nhiều quốc gia phát triển như Anh loay hoay với bài toán nghẽn lưới điện khiến hàng loạt dự án năng lượng tái tạo phải nằm chờ, thì startup Thụy Sĩ PLAN-B NET ZERO đã chọn một hướng đi khác.

Công ty có trụ sở tại thành phố Zug, Thụy Sĩ, được thành lập vào tháng 4/2023 bởi Bradley Mundt. Không xây thêm nhà máy điện khổng lồ, họ biến năng lượng mặt trời thành một loại hàng hóa linh hoạt trên nền tảng số, nơi người dùng vừa tiết kiệm điện vừa được trả thưởng.

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Ứng dụng PLAN-B NET ZERO cho phép người dùng nhận thưởng, theo dõi CO2 và quản lý năng lượng trên smartphone. Ảnh: Pressat

Thay vì bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện vào cuối tháng, người dùng giờ đây có thể mở điện thoại và kiểm tra "tài khoản năng lượng" của mình một cách trực quan như kiểm tra số dư ngân hàng.

Đây chính xác là những gì PLAN-B NET ZERO thực hiện. Ứng dụng không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ đo thông minh.

Nó là một bảng điều khiển thời gian thực (real-time), cho phép người dùng nhìn thấy: lượng điện mặt trời đang được sản sinh, lượng khí CO2 đã được tiết kiệm và lợi ích tài chính đang đến với họ từng giây.

Công ty chủ động áp dụng cách trình bày trực quan, giống như các ứng dụng ngân hàng số vốn rất phổ biến ở châu Âu, để người dùng dễ dàng theo dõi năng lượng như theo dõi số dư tài khoản.

500 kWh miễn phí mỗi năm

Điểm mấu chốt khiến người dân quan tâm là chính sách đi kèm với sản phẩm pin mặt trời của PLAN-B.

Cụ thể, khách hàng mua hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời (PVS) của công ty sẽ được tặng kèm 500 kWh điện miễn phí mỗi năm, kéo dài trong suốt 20 năm.

Chẳng cần mua thêm gói cước nào, cũng chẳng cần lắp đặt thiết bị bổ sung trên mái nhà. 500 kWh mỗi năm được xem như một "lì xì năng lượng" mà công ty gửi tặng khách hàng.

Với mức 500 kWh này, một hộ gia đình có thể chạy quạt, tivi, tủ lạnh trong nhiều tháng mà không tốn nhiều tiền.

Người dùng được hưởng lợi ích kinh tế trực tiếp thông qua lượng điện miễn phí được phân bổ hằng năm. Trong bối cảnh giá năng lượng truyền thống leo thang không ngừng tại châu Âu, đây là một lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

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Với 500 kWh điện mặt trời miễn phí mỗi năm trong 20 năm, khách hàng của PLAN-B có thể tham gia thử thách CO2, nhận điểm thưởng quy đổi thành tiền. Ảnh: Pressat

Chơi game để nhận thưởng

Sáng tạo đáng chú ý nhất của mô hình này nằm ở yếu tố "Gamification", tức trò chơi hóa. PLAN-B NET ZERO hiểu rằng những bài giảng về trách nhiệm môi trường nhanh chóng gây nhàm chán.

Vì vậy, hãng biến chính ứng dụng thành một sân chơi thực thụ. Người dùng tham gia các thử thách CO2, chẳng hạn như giảm tải điện vào giờ cao điểm hoặc sử dụng thiết bị đúng lúc có nhiều năng lượng mặt trời.

Khi hoàn thành, họ được gắn huy hiệu, nhận điểm thưởng và quy đổi thành tiền hoặc ưu đãi.

Cảm giác ấy chẳng khác gì vừa "thắng" một màn game và nhận được quà hấp dẫn. Vô hình trung, việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường không còn là gánh nặng nghĩa vụ. Nó trở thành một thói quen có thưởng, đầy hứng thú.

Thành công bước đầu của mô hình đã được ghi nhận khi PLAN-B NET ZERO đoạt một giải thưởng dành cho những đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Khác với tin nhắn “tiết kiệm điện” mơ hồ từ điện lực thường bị bỏ qua, một thông báo “tắt điều hòa ngay để nhận thưởng vào tài khoản” chắc chắn khiến người dùng hành động ngay lập tức.

Bất chấp một số hạn chế về dịch vụ, PLAN-B NET ZERO đang cho thấy tham vọng lớn. Công ty khởi nghiệp với 10 triệu EUR vốn ban đầu và đã đạt mốc hơn 100.000 khách hàng tại Đức. Công ty từng đặt mục tiêu doanh thu 60 triệu EUR vào cuối năm 2025.

Hiện tại, ứng dụng có sẵn trên cả iOS và Android. Giá điện của PLAN-B nằm trong top 3 nhà cung cấp điện xanh rẻ nhất tại Đức.

Thay vì bị bó buộc vào mức giá cố định và cơ chế thanh toán ít ỏi từ các tập đoàn điện lực quốc gia, người dùng Đức giờ đây có thể quản lý và tối ưu hóa chi phí năng lượng ngay trên chiếc smartphone của mình.

Đây là một hướng đi mới của thị trường năng lượng phân tán: linh hoạt, số hóa và hứa hẹn mang lại lợi nhuận thực sự cho người dùng.

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