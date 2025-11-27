Người dân kiến nghị nhanh chóng thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người dân kiến nghị nhanh chóng thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Người dân đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài khi thi hành án vẫn chưa thu hồi được 45 tỉ đồng từ dự án Tân Việt Phát 2

Ban Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng vừa làm việc với nhóm khách hàng mua đất nền trong dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). 

Đây là những người đã theo đuổi vụ việc nhiều năm qua và tiếp tục kiến nghị chính quyền giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan dự án.

Tại đây, nhiều người dân trình bày rằng họ đã ký hợp đồng mua đất nền trong giai đoạn 2017–2018, thanh toán đến 95%–100% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng chưa được phép xây dựng nhà ở trên các lô đất đã mua. 

Người dân tiếp tục kiến nghị thi hành án tăng áp lực thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2 - Ảnh 1.

Một góc dự án Tân Việt Phát 2

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại khi chủ đầu tư còn yêu cầu khách hàng nộp thêm 5% giá trị còn lại, động thái này có dấu hiệu tiếp tục gây bất lợi cho họ.

Điều khiến các khách hàng bức xúc là dù tỉnh Bình Thuận trước đây và tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặt ra các mốc thời gian xử lý dứt điểm, nhưng tiến độ giải quyết vẫn rất chậm. 

Từ tháng 6 đến nay, đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu thu hồi số tiền 45 tỉ đồng của Công ty Tân Việt Phát; giao các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, báo cáo và đề xuất hướng xử lý. 

Tuy nhiên, đến thời điểm buổi tiếp dân, người dân vẫn chưa nhận được trả lời chính thức về việc khi nào sẽ được cấp giấy chứng nhận, khi nào có thể xây dựng nhà ở và bao giờ tỉnh sẽ chấm dứt việc kéo dài của dự án.

Theo thông tin từ Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã mời ông Nguyễn Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tân Việt Phát – lên làm việc giữa tháng 11. 

Tại buổi làm việc, ông Phương cam kết, nếu thuận lợi, trong tháng 11 hoặc chậm nhất trong tháng 12-2025 sẽ nộp 45 tỉ đồng để thi hành án theo nghĩa vụ đã được xác định trước đó. 

Cơ quan thi hành án cho biết nếu ông Phương không thực hiện đúng cam kết, đơn vị sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản của Công ty Tân Việt Phát, đồng thời xem xét kê biên các tài sản hợp pháp đứng tên cá nhân ông Phương để bảo đảm thi hành án.

Trong khi đó, người dân cho biết họ đã chờ đợi suốt 8 năm và mong muốn được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch tỉnh để làm rõ tiến độ xử lý dứt điểm vụ việc này.

Tin liên quan

Dự án hơn 2.000 tỉ ở Cần Thơ đang gặp khó về thủ tục bàn giao và quyết toán

Dự án hơn 2.000 tỉ ở Cần Thơ đang gặp khó về thủ tục bàn giao và quyết toán

(NLĐO) - Dù các gói thầu đã đưa vào sử dụng nhiều năm, Dự án 2 tại TP Cần Thơ vẫn chưa thể "về đích" về mặt thủ tục do vướng trong khâu bàn giao và quyết toán.

Huy động tổng lực tại dự án cảng Liên Chiểu để cán đích trước Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Dự án bến cảng Liên Chiểu hiện đã đạt 95% giá trị khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Bính Ngọ

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Hàng trăm người dân mua dự án Lotus Residences tại Phường Phú Thuận, TPHCM của Chủ đầu tư Anh Tuấn Group vui mừng khi dự án đã được gỡ vướng pháp lý.

Bình Thuận Lâm Đồng Dự án dự án Tân Việt Phát 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo