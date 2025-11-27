Ngày 27-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2) theo thông báo số 139/TB-UBND.
Theo báo cáo, Dự án 2 được thực hiện từ năm 2012-2019 sử dụng vốn ODA (do Chính phủ cấp phát) và vốn đối ứng. Tổng mức đầu tư sau 3 lần điều chỉnh hơn 2.130 tỉ đồng
Tuy nhiên, "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở giá trị quyết toán.
Bên cạnh đó, công tác bàn giao cũng gặp khó. Dù 40 gói thầu đã hoàn thành nhưng còn 18 gói thầu trong số đó đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao được cho đơn vị quản lý sử dụng. Ngoài ra, các vướng mắc về giá nền tái định cư của Công ty Cửu Long và chi phí bồi thường để xây dựng công viên Hùng Vương cũng chưa được giải quyết dứt điểm
Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án ODA kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12-2026
