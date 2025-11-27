HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Dự án hơn 2.000 tỉ ở Cần Thơ đang gặp khó về thủ tục bàn giao và quyết toán

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Dù các gói thầu đã đưa vào sử dụng nhiều năm, Dự án 2 tại TP Cần Thơ vẫn chưa thể "về đích" về mặt thủ tục do vướng trong khâu bàn giao và quyết toán.

Ngày 27-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2) theo thông báo số 139/TB-UBND.

Cần Thơ: Dự án hơn 2.000 tỉ đồng hoàn thành nhiều năm vẫn "tắc" quyết toán - Ảnh 1.

Hồ Búng Xáng, 1 trong những gói thầu thuộc Dự án 2

Theo báo cáo, Dự án 2 được thực hiện từ năm 2012-2019 sử dụng vốn ODA (do Chính phủ cấp phát) và vốn đối ứng. Tổng mức đầu tư sau 3 lần điều chỉnh hơn 2.130 tỉ đồng (vốn ODA gần 1.434 tỉ đồng, vốn đối ứng hơn 696 tỉ đồng) . Đến nay, dự án đã giải ngân đạt hơn 98% và hoàn thành toàn bộ 40 gói thầu xây lắp đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở giá trị quyết toán.

Cụ thể, tổng giá trị quyết toán A-B và kiểm toán độc lập là hơn 2.174 tỉ đồng, đã vượt hơn 44 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), nhưng FS điều chỉnh chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác bàn giao cũng gặp khó. Dù 40 gói thầu đã hoàn thành nhưng còn 18 gói thầu trong số đó đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao được cho đơn vị quản lý sử dụng. Ngoài ra, các vướng mắc về giá nền tái định cư của Công ty Cửu Long và chi phí bồi thường để xây dựng công viên Hùng Vương cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án ODA kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12-2026. Đồng thời, đơn vị này đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn đối ứng thêm hơn 77 tỉ đồng và giảm vốn ODA tương ứng để cân đối chi trả cho các khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa thể thanh toán.

Tin liên quan

Bạn đọc tranh luận sôi nổi về chữ ký "lạ" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Bạn đọc tranh luận sôi nổi về chữ ký "lạ" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến trái chiều xoay quanh chữ ký "toàn nét ngang, nét dọc" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Kiến nghị "gỡ rối" hơn 247 tỉ đồng liên quan phòng chống COVID-19 chưa thanh toán

(NLĐO) - Hơn 247 tỉ đồng tiền tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất liên quan việc phòng chống dịch COVID-19 ở TP Cần Thơ vẫn chưa được thanh, quyết toán.

Diễn biến mới vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ

(NLĐO)-Ngành điện đã hoàn thành việc di dời các trụ điện, trả mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp đường Trần Văn Hoài ở Cần Thơ.

Cần Thơ quyết toán Ban Quản lý dự án ODA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo