Người dân cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Tân Việt Phát 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người dân cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Tân Việt Phát 2

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đã thanh toán đến 95% hợp đồng nhưng chưa có sổ đỏ, người mua đất tại dự án Tân Việt Phát 2 cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Ngày 29-9, nhiều khách hàng mua đất nền tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phu Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, đề nghị chỉ đạo giải quyết những tồn đọng kéo dài nhiều năm qua.

Theo phản ánh, dự án Tân Việt Phát 2 được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2017, mở bán cùng năm và đã được cấp 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 6-2019.

Nhiều khách hàng cho biết đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, song đến nay vẫn chưa được sang tên sổ đỏ theo cam kết.

Người dân cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Tân Việt Phát 2- Ảnh 1.

Một góc dự án Tân Việt Phát 2

Đơn cầu cứu cũng nêu rõ từ tháng 4-2025, khách hàng không thể liên hệ với Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có biện pháp cưỡng chế chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ theo bản án hình sự, buộc nộp hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách, đồng thời có phương án để đảm bảo hoàn thiện hạ tầng dự án, sang tên sổ đỏ cho khách hàng.

Liên quan đến dự án này, đầu tháng 9-2025, Ban Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp gặp mặt, lắng nghe ý kiến từ các khách hàng của dự án. Đơn vị này đã tiếp nhận các khiến nghị liên quan và chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

Trước đó, vào tháng 4-2025, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận (cũ), lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Việt Phát cam kết có phương án huy động các nguồn để thi hành án số tiền hơn 45 tỉ ngay trong tháng 5-2025.

Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 9-2025, công ty này vẫn chưa nộp hơn 45 tỉ đồng vào ngân sách để khắc phục hậu quả vụ án, theo phán quyết của Tòa án.


Tin liên quan

Lật lại vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu cán bộ bị khởi tố

Lật lại vụ “dự án ma” ở Phú Quốc khiến nhiều cựu cán bộ bị khởi tố

(NLĐO)- Ngoài các cựu phóng viên vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nhiều cựu cán bộ ở Phú Quốc đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Cựu hiệu trưởng lừa nhận "tiền cọc" đất dự án, lấy gần 90 tỉ đồng chơi cá cược

(NLĐO)- Nhận "tiền cọc" gần 90 tỉ đồng mua đất dự án, 1 cựu hiệu trưởng trường học đã chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua tiền điện tử để tham gia cá cược.

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thông báo đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Lâm Đồng Dự án dự án Tân Việt Phát 2 chây ì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo