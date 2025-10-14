Người dân liên hệ công an, trả lại nhiều dây chuyền vàng nhặt được

Ngày 14-10, Công an xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, chị Phạm Thị Thu Thủy (SN 1982, ngụ tại thôn 3, xã Bến Quan) đánh rơi một chiếc ví, bên trong có 1 sợi giây chuyền vàng 18k (2 chỉ), 3 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Sau khi đánh rơi, chị Thủy đã liên hệ với quản trị viên trang facebook Công an xã Bến Quan nhờ đăng tải thông tin tìm lại tài sản.

Công an xã Bến Quan tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi

Sau khi fanpage Công an xã Bến Quan đăng tải thông tin, đến ngày 13-10, ông Hoàng Văn Dụng (SN 1958, ngụ tại thôn 4, xã Bến Quan) đã cùng người thân đến trụ sở công an xã để trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Công an xã Bến Quan đã tiếp nhận, xác minh và bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Thu Thủy.

Nhận lại tài sản đánh rơi, chị Thủy bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đến ông Hoàng Văn Dụng cùng lực lượng Công an xã Bến Quan đã kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ bản thân tìm lại tài sản.

Theo Công an xã Bến Quan, trước đó ít ngày, 2 người dân trên địa bàn xã cũng nhặt được 2 chiếc ví bên trong chứa giấy tờ và một số tiền mặt. Hai người dân này đã liên hệ Công an xã Bến Quan để giao nộp tài sản nhặt được và sau quá trình xác minh, công an xã này đã tổ chức trao trả cho người đánh rơi.

Vừa qua, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cũng đã tổ chức trao trả tài sản là sợi dây chuyền vàng cho người đánh rơi. Chị Hồ Thị Vân giao nộp sợi dây chuyền vàng nhặt được cho Công an xã Vĩnh Linh Trước đó, ngày 13-10, trong lúc đi ăn, chị Hồ Thị Vân (SN 1997, nhân viên cửa hàng điện thoại) đã nhặt được một sợi dây chuyền màu vàng. Ngay lập tức, chị Vân mang tài sản nhặt được đến Công an xã Vĩnh Linh giao nộp, mong tìm người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và trao trả lại sợi dây chuyền vàng này cho chủ nhân hợp pháp.



