Người dân liên hệ công an, trả lại nhiều dây chuyền vàng nhặt được

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người dân liên hệ công an, trả lại nhiều dây chuyền vàng nhặt được

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã đến cơ quan công an giao nộp tài sản nhặt được, trong đó 2 dây chuyền vàng.

Ngày 14-10, Công an xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, chị Phạm Thị Thu Thủy (SN 1982, ngụ tại thôn 3, xã Bến Quan) đánh rơi một chiếc ví, bên trong có 1 sợi giây chuyền vàng 18k (2 chỉ), 3 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Sau khi đánh rơi, chị Thủy đã liên hệ với quản trị viên trang facebook Công an xã Bến Quan nhờ đăng tải thông tin tìm lại tài sản.

Người dân Quảng Trị nhặt được dây chuyền vàng , trả lại cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Công an xã Bến Quan tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi

Sau khi fanpage Công an xã Bến Quan đăng tải thông tin, đến ngày 13-10, ông Hoàng Văn Dụng (SN 1958, ngụ tại thôn 4, xã Bến Quan) đã cùng người thân đến trụ sở công an xã để trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Công an xã Bến Quan đã tiếp nhận, xác minh và bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Thu Thủy.

Nhận lại tài sản đánh rơi, chị Thủy bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đến ông Hoàng Văn Dụng cùng lực lượng Công an xã Bến Quan đã kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ bản thân tìm lại tài sản.

Theo Công an xã Bến Quan, trước đó ít ngày, 2 người dân trên địa bàn xã cũng nhặt được 2 chiếc ví bên trong chứa giấy tờ và một số tiền mặt. Hai người dân này đã liên hệ Công an xã Bến Quan để giao nộp tài sản nhặt được và sau quá trình xác minh, công an xã này đã tổ chức trao trả cho người đánh rơi.

Vừa qua, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cũng đã tổ chức trao trả tài sản là sợi dây chuyền vàng cho người đánh rơi.

Người dân liên hệ công an, trả lại nhiều dây chuyền vàng nhặt được - Ảnh 1.

Chị Hồ Thị Vân giao nộp sợi dây chuyền vàng nhặt được cho Công an xã Vĩnh Linh

Trước đó, ngày 13-10, trong lúc đi ăn, chị Hồ Thị Vân (SN 1997, nhân viên cửa hàng điện thoại) đã nhặt được một sợi dây chuyền màu vàng. Ngay lập tức, chị Vân mang tài sản nhặt được đến Công an xã Vĩnh Linh giao nộp, mong tìm người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và trao trả lại sợi dây chuyền vàng này cho chủ nhân hợp pháp.


Tin liên quan

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

(NLĐO) - Hai nhẫn vàng này trị giá gần 100 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi xem đua thuyền.

Vụ uống chai nước lạ nhặt được: Bé trai 4 tuổi tử vong

(NLĐO) - Nhặt được chai nước lạ màu hồng, hai chị em nghĩ nước ngọt nên mở ra uống. Hậu quả, cả hai phải nhập viện, người em 4 tuổi tử vong

tỉnh Quảng trị công an xã dây chuyền vàng trả lại tài sản người đánh rơi tài sản đánh rơi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo