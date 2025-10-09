Người dân nhường đất cho cầu đường Nguyễn Khoái

Sau gần một thập niên kể từ khi được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư (năm 2016), dự án cầu đường Nguyễn Khoái, công trình giao thông trọng điểm nối liền ba quận 1, 4 và 7 (cũ), đã sẵn sàng khởi công trong tháng 11 tới.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm gỡ nút thắt giao thông khu Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để khởi công trong tháng 11

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án), dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km, tổng vốn hơn 3.700 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Trong đó, cầu chính dài 2,5 km, đường dẫn dài 2,3 km, kết nối từ đường Nguyễn Khoái đến đường Trần Xuân Soạn, nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt.

Dự án có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi hơn 8.900 m², chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Hiện Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và chuẩn bị các điều kiện để khởi công vào đầu tháng 11.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2027.

Cầu Nguyễn Khoái sắp khởi công sau gần 10 năm chờ đợi - CLIP: NGỌC QUÝ

Những ngày đầu tháng 10, tuyến đường Nguyễn Khoái như bước vào một nhịp sống khác. Tiếng búa, tiếng máy vang lên xen lẫn tiếng người dân thu dọn đồ đạc, tháo dỡ phần nhà nằm trong phạm vi dự án. Hơn trăm hộ dân ở phường Vĩnh Hội, (quận 4 cũ) đang tích cực bàn giao mặt bằng, với tâm thế đồng thuận và mong mỏi công trình sớm được triển khai

“Ngày nào đi qua cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Hữu Thọ mà không kẹt xe là chuyện hiếm như trúng số. Mỗi lần từ quận 1 về quận 7, tôi mất cả tiếng đồng hồ. Giờ nghe sắp làm cầu Nguyễn Khoái, tôi mừng lắm. Dù nhà bị lùi 6 mét, tôi vẫn đồng ý ngay, miễn sao sớm có cầu để đỡ khổ”, chị Nguyễn Như Lan, cư dân phường Vĩnh Hội, chia sẻ

Câu chuyện của chị Lan không phải cá biệt. Hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng đều tỏ ra ủng hộ, xem việc nhường đất cho dự án như một phần đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Những khoảng trống dần xuất hiện dọc hai bên đường Nguyễn Khoái không chỉ là dấu vết của những ngôi nhà cũ, mà còn là khoảng không dành cho một tương lai thông thoáng, hiện đại hơn

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP HCM, khu Nam hiện là một trong những khu vực chịu áp lực giao thông lớn nhất thành phố. Các trục Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, Dương Bá Trạc, cầu Kênh Tẻ... thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm

Trong khi việc mở rộng các tuyến đường hiện hữu gặp khó vì chi phí giải phóng mặt bằng cao, cầu đường Nguyễn Khoái được xem là giải pháp tối ưu, giúp phân luồng, chia tải giao thông và hình thành một hướng kết nối mới giữa trung tâm và khu Nam

Dự án này từng được thông qua với mức đầu tư ban đầu 1.250 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên 2.800 tỉ đồng, và đến cuối năm 2023 được HĐND TP HCM chốt ở mức hơn 3.700 tỉ đồng. Trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, vướng mắc về mặt bằng khiến tiến độ khởi công bị chậm so với kế hoạch ban đầu

Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền TP HCM, đặc biệt là sau khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng trực tiếp thị sát và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hồi tháng 10-2024, dự án đã có những chuyển động rõ rệt

Đến nay, các thủ tục pháp lý, công tác bồi thường và chuẩn bị thi công đã gần như hoàn tất, mở ra kỳ vọng cầu Nguyễn Khoái sẽ sớm trở thành “điểm sáng” mới trên bản đồ hạ tầng giao thông TP HCM