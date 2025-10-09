Người dân nhường đất cho cầu đường Nguyễn Khoái

Sau gần một thập niên kể từ khi được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư (năm 2016), dự án cầu đường Nguyễn Khoái, công trình giao thông trọng điểm nối liền ba quận 1, 4 và 7 (cũ), đã sẵn sàng khởi công trong tháng 11 tới.
Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm gỡ nút thắt giao thông khu Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án), dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km, tổng vốn hơn 3.700 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.
Trong đó, cầu chính dài 2,5 km, đường dẫn dài 2,3 km, kết nối từ đường Nguyễn Khoái đến đường Trần Xuân Soạn, nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt.
Dự án có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi hơn 8.900 m², chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.000 tỉ đồng.
Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.
Hiện Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và chuẩn bị các điều kiện để khởi công vào đầu tháng 11.
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2027.
Dự án này từng được thông qua với mức đầu tư ban đầu 1.250 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên 2.800 tỉ đồng, và đến cuối năm 2023 được HĐND TP HCM chốt ở mức hơn 3.700 tỉ đồng. Trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, vướng mắc về mặt bằng khiến tiến độ khởi công bị chậm so với kế hoạch ban đầu
TP HCM đồng loạt khởi công 9 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng
TP HCM sắp đồng loạt khởi công 9 dự án hạ tầng, văn hóa, thể thao và môi trường, nằm trong kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.
Nổi bật là dự án Cung thiếu nhi TP HCM tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP Thủ Đức), khởi công ngày 10-10. Công trình có tổng vốn hơn 1.124 tỉ đồng, hướng đến trở thành không gian vui chơi, học tập và sáng tạo cho trẻ em, gồm nhiều khu chức năng như khu rèn luyện nhân cách, vận động, vườn cổ tích, khu tìm hiểu lịch sử – địa lý... Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.
Một dự án đáng chú ý khác là mở rộng đường nối cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, dài 3,2 km, tổng vốn hơn 915 tỉ đồng. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, các cầu trên tuyến cũng được nâng cấp, góp phần giảm ùn tắc khu Đông, dự kiến hoàn thành năm 2027.
Ngoài ra, TP HCM sẽ triển khai các dự án: Công viên khu trường đua Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời (quận 6 cũ), Nhà Văn hóa Phụ nữ TP (cơ sở 1), tu bổ đình Bình Thọ – đình Linh Tây và nạo vét rạch Đá Đỏ.
Thành phố cũng chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và cải tạo rạch Bà Triệu, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm như Vành đai 2, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, và kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên.
