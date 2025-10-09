TP HCM cho phép đỗ xe, sạc điện cùng lúc trên lòng đường

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, nêu ý kiến về việc lắp đặt trạm sạc ô tô điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

TP HCM sẽ lắp trạm sạc xe điện tại các ô đỗ xe ô tô có thu phí

Theo đó, Sở Xây dựng chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại các vị trí đang được sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe có thu phí, theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16-3-2018 của HĐND TP HCM. Việc thu phí vẫn do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của người dân dọc tuyến đường, Sở Xây dựng đề nghị Công ty V-GREEN nghiên cứu phương án tích hợp trụ sạc và thiết bị liên quan vào các trụ chiếu sáng công cộng hiện hữu, nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng vỉa hè.

Sở cũng yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong để xác định cụ thể vị trí phù hợp và đề xuất cấp phép thi công theo quy định.

Về vị trí cụ thể, Sở Xây dựng thống nhất đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tại Công văn số 1167/TTQLĐB-QLHT1 ngày 3-10-2025, gồm:

Đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành), với 3 trụ sạc và 6 ô đỗ xe dưới lòng đường;

Khu vực Công viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội), gồm 2 điểm lắp đặt, mỗi điểm có 6 trụ sạc và 12 ô đỗ xe.

Đối với 28 vị trí khác do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ khảo sát, Sở Xây dựng đề nghị các bên liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu và có đề xuất cụ thể cho từng tuyến đường, làm cơ sở xem xét chấp thuận sau.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai trong tháng 10-2025, đồng thời nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần báo cáo kịp thời để được hướng dẫn, giải quyết.