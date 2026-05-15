Pháp luật

Người đàn ông 60 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi

Tr.Đức

(NLĐO)- Phạm Văn Chính (60 tuổi, quê xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) khai sau khi uống rượu say đã xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi.

CCông an tỉnh Quảng Ninh ngày 14-5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Chính (SN 1966, quê tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi.

Tạm giữ hình sự người đàn ông 60 tuổi xâm hại bé gái 6 tuổi tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng Phạm Văn Chính

Trước đó, chiều 9-5, chị H.N. (trú tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) đến Công an phường Việt Hưng trình báo về việc con gái chị là cháu H.A. (SN 2020) bị Phạm Văn Chính xâm hại tình dục.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Việt Hưng xác minh, triệu tập Phạm Văn Chính để làm rõ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều, Phạm Văn Chính khai nhận bản thân sau khi uống rượu say đã nảy sinh ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A. đã dùng tay giở trò đồi bại đối với cháu bé.

Hiện, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

