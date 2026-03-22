Công an TP Đà Nẵng ngày 22-3 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Dương Phú Đây (SN 1973) và Lê Văn Ngọc (SN 1973, cùng trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Dương Phú Đây và Lê Văn Ngọc bị tạm giữ

Qua điều tra xác định, từ tháng 1-2026 đến nay, Đây đã nhiều lần lợi dụng thời điểm ban đêm, khu vực vắng người tại địa phương để tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.T.Q (SN 2013).

Các hành vi diễn ra tại các khu vực như hẻm dân cư, sân bóng… với thủ đoạn cho tiền, dụ dỗ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định Lê Văn Ngọc cũng đã lợi dụng việc cháu bé thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô.

Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn tương tự là cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.