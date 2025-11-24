HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Người đàn ông 60 tuổi nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của nhân tình

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ giữa tháng 5-2022 cho đến tháng 9-2024, Vũ Văn Lịch (SN 1965) đã nhiều lần giờ trò đồi bại với con riêng của nhân tình mới 12 tuổi.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Vũ Văn Lịch (SN 1965, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016 đến tháng 6-2025, Vũ Văn Lịch sinh sống như vợ chồng và thường xuyên sang nhà bà N.T.T. (SN 1980, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) ở cùng với 2 con riêng của bà T..

Tại nhà của bà T., Lịch đã nhiều lần xâm hại tình dục con gái của bà T. là cháu N.H.Q. (SN 2013, họ tên nạn nhân đã được thay đổi) ngay tại phòng ngủ của cháu bé.

Lần đầu tiên là vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18-5-2022, thấy cháu Q. ở nhà một mình, Lịch đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại với bé gái lúc này mới 10 tuổi. Lịch đã đưa bé gái vào trong phòng ngủ dụ dỗ rồi quan hệ tình dục với cháu Q.. Trong quá trình xâm hại tình dục, Lịch đã sử dụng điện thoại quay lại. Sau đó, Lịch cho cháu Q. mượn điện thoại di động để sử dụng và dặn cháu không được kể sự việc với ai nếu không Lịch sẽ đăng hình ảnh của cháu lên mạng xã hội và đánh mẹ cháu.

Do sợ hãi, cháu Q. không dám kể sự việc này cho ai. Lần thứ hai, cũng với thủ đoạn tương tự, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9-7-2022, Lịch lại tiếp tục giở trò đồi bại với cháu Q.. Hành sự xong, Lịch cho cháu Q. 20.000 đồng và dặn không được nói với ai nếu không sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội và đánh bà T..

Ngoài 2 lần xâm hại tình dục đối với cháu Q. nêu trên, từ năm 2022 đến tháng 9-2024, Vũ Văn Lịch đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q. tại phòng ngủ của cháu nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15-6-2025, thấy bà T. đang bận làm việc tại bụi chuối cách xa nhà và cháu Q. đang một mình trong phòng ngủ, Lịch lại nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé. Tuy nhiên lần này, cháu Q. không đồng ý và bỏ chạy ra ngoài, gặp mẹ kể lại việc bị Lịch xâm hại tình dục nhiều lần từ giữa tháng 5-2022 cho đến tháng 9-2024.

Ngay sau đó, bà N.T.T. đã trình báo cơ quan công an về việc Vũ Văn Lịch có hành vi nhiều lần hiếp dâm cháu Q..

Quá trình điều tra, ngày 29-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Lịch.

xâm hại tình dục giờ trò đồi bại người đàn ông 60 tuổi con riêng của nhân tình
